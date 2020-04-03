Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (3 Nisan) Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101'e bu hafta yeni gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım.

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101'e bu hafta yeni gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım.

BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları oldukça dikkat çekici görünüyor. Kullanıcıların kalbine taht kuran BİM ve A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel teknolojik ürünler var.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

Geçtiğimiz hafta çok fazla ürün satışa sunan BİM, bu hafta pek fazla ürün satışa sunmadı. Bu hafta BİM'e bir adet televizyon ve bir adet 2 Usb'li Duvar Şarjlı & 3 'lü Kablo geldi.

32" HD Uydu Alıcılı Televizyon

Dijitsu marka HD çözünürlük sunan uydu alıcılı TV 749 TL'den satışta.

2 Usb'li Duvar Şarjlı & 3 'lü Kablo

Yüksek akım korumasına sahip Linksmart marka kablo 39.90 TL'den satışa çıktı.

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

A101'e bu hafta pek çok teknolojik ürün geldi.

Toshiba 43LL3A63DT 43" Full HD Smart Led TV

Toshiba marka 43 inçlik Smart Led TV, 2.199 TL'den mağazalarda yerini aldı.

Elton EL32DAB3037 32" Uydu Alıcılı Led Tv/ Honor 7S

Elton'un uydu alısına sahip led televizyonu 839 TL fiyat etiketi ile satışta.

A101, Honor 7S'i satışa sundu. Honor 7S, 5.45 inçlik ekrana sahip. 3020 mAh bataryadan beslenen akıllı telefonda 2GB RAM ve 16GB dahili depolama alanı bulunmakta. Akıllı telefonun A101'deki satış fiyatı 799 TL.

Klavye Mouse, Ağ Genişletici ve Dahası

Hemen aşağıda yer alan görselden A101'de satışa çıkan cihazlara göz atabilirsiniz.