Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (28 Mayıs)
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Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (28 Mayıs)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101'e bu hafta yeni gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım.

Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (28 Mayıs)
28.05.2020 10:47 | Son Güncelleme: 28.05.2020 10:50

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101'e bu hafta yeni gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım.

BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları oldukça dikkat çekici görünüyor. Kullanıcıların kalbine taht kuran BİM ve A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel teknolojik ürünler var.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

Bu hafta BİM'de pek çok teknolojik ürün satışa sunuldu.

Dijitsu 55 inç UHD 4K Uydu Alıcılı Smart Televizyon

Dijitsu marka 178 derece geniş görüş açısına sahip smart televizyon 2.299 TL'den satışta.

Aksiyon Kamerası, Powerbank, Bluetooth Kulaklık ve USB Led

Sjcam 4K-Wifi SJ4000 Air aksiyon kamerası 349 TL fiyat etiketi ile satışa sunuldu.

Polo Smart marka 30.000 mAh powerbank 119 TL'den satışta.

Linksmart USB led 14.90 TL'den kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Tws Bluetooth Kulaklık 75 TL'den satışa çıkartıldı.

Bluetooth Speaker, Şarj Kabloları, Mouse ve Mikrofonlu Karaoke Hoparlör

Free Sound marka bluetooth hoparlör 49.90 TL'den satışta.

Işıklı şarj kabloları 9.95 TL'den satışa çıktı.

HP Wireless Mouse 220, 59.90 TL fiyat etiketi ile mağazalarda yerini aldı.

Outdoor mikrofonlu karaoke hoparlör 99.90 TL'den satışa sunuldu.

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

Bu hafta A101'e geçtiğimiz hafta olduğu gibi pek çok teknolojik ürün geldi.

Toshiba 49L2863DAT Smart Led TV

Toshiba marka 49 inçlik Full HD çözünürlük sunan Led TV 2.599 TL'den satışa çıktı.

Hi-Level 43HL650 Smart Led TV/ Vestel Venus E5

Hi-Level'ın 43 inçlik smart Led TV modeli 1.549 TL'den mağazalarda yerini aldı.

Vestel Venus E5, 889 TL'den satışa çıktı. Cihazda 3400 mAh batarya, 8 MP ön kamera, 13+2 MP arka kamera bulunuyor.

Lenovo Tab E7 Tablet

Lenovo'nun Tab E7 tablet modeli 439 TL'den raflarda yerini almış durumda.

Bluetooth Kulaklık, USB Bellek ve Dahası

Toshiba'nın 32 GB USB Bellek modeli 32.95 TL'den satışa çıktı.

Toshiba'nın 32 GB hafıza kartı 33.95 TL'den kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Piranha Bluetooth kulaklık 59.95 TL'den satışta.

Piranha kablosuz kulaklık 39.95 TL'den mağazalarda yerini aldı.

Piranha aksiyon kamerası 119 TL'den satışa çıkarıldı. Hemen aşağıda yer alan görselden ürünlere göz atabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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