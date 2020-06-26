Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (26 Haziran)
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Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (26 Haziran)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101'e bu hafta gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım.

Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (26 Haziran)
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:34

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101'e bu hafta gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım. Bu hafta BİM'e gelen teknolojik ürünler ve A101'e gelen teknolojik ürünler oldukça dikkat çekici görünmekte.

Kullanıcıların kalbine taht kuran BİM ve A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel teknolojik ürünler var. BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları ile vatandaşlar uygun fiyata teknolojik ürünleri satın alabiliyor.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

Bu hafta BİM'e iki adet teknolojik ürün geldi.

Dijitsu 55 inç UHD 4K Uydu Alıcılı Smart Televizyon

Dijitsu marka 55 inç 4K çözünürlük sunan akıllı televizyon 2.499 TL'den satışa sunuldu.

Taşınabilir Şarj Aleti 10.000 mAh

10.000 mAh powerbank 49.90 TL'den satışa çıktı.

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

Bu hafta A101'de pek çok teknolojik ürün satışa sunuldu.

Toshiba 50UL3A63DT 50" Ultra HD Smart Led TV

4K Ultra HDR görüntü kalitesi, dâhili Wi-Fi bağlantısının yanında 4 adet HDMI ve 2 adet USB giriş özellikleri ile keyifli vakit geçirmeye olanak sağlayan Toshiba 50UL3A63DT 50" Ultra HD Smart Led TV üstün özellikleriyle alıcıların beğenisine sunuluyor. Ürün, 2 yıl Vestel garantisi kapsamında 2.999 TL fiyatıyla A101 marketlerinde alıcısıyla buluşmayı bekliyor.

Xiaomi Kulaklık Redmi Airdots, Piranha Akıllı Çocuk Saati ve Dahası

300 mAh şarj kutusu ve 43 mAh kulaklık batarya kapasiteleri, çağrı cevaplama ve mikrofon özellikleri ile 2 yıl garantisi bulunan Xiaomi Kulaklık Redmi sadece 139 TL fiyatıyla A101 marketlerinde satışa sunuldu.

Piranha Akıllı Çocuk Saati 349,00 TL fiyatı ile A101 marketlerinde. GPS, GSM VE Wİ-Fİ ile en doğru konum tespiti, acil durum SOS arama tuşu, kayıtlı numaraları arama veya aranma, yazılı ve sesli mesaj bırakma, koldan çıkarılınca uyarı verme gibi birçok hayat kurtarıcı özelliği bulunan bu ürün, 2 yıl garantisi ile raflarda yerini alıyor.

10.000 mAh kapasitesi, 15 W hızlı şarjı, çift USB çıkışı ve farklı renk seçenekleriyle 2 yıl Samsung Türkiye garantisi bulunan powerbank 109 TL fiyatı ile tüm A101 marketlerinde müşterilerin beğenisine çıkıyor.

Sandisk 32 GB USB bellek, 2 yıl garantisi olan ürün 34,95 TL fiyatı ile tüm A101 marketlerinde satışta.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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