Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (21 Mayıs) Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101'e bu hafta yeni gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım.

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101'e bu hafta yeni gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım.

BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları oldukça dikkat çekici görünüyor. Kullanıcıların kalbine taht kuran BİM ve A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel teknolojik ürünler var.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

Bu hafta BİM'e sadece 1.adet teknolojik ürün geldi.

Samsung Galaxy A70

Samsung Galaxy A70, 2.650 TL fiyat etiketi ile BİM mağazalarında satışa sunuldu. 6.7 inçlik ekrana sahip olan cihazda 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunmakta. Üç adet arka kamera sensörüne sahip olan akıllı telefon 4.500 mAh'lik bataryadan besleniyor.

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

Bu hafta A101'e geçen hafta olduğu gibi pek çok teknolojik ürün geldi.

Samsung 40N5000 40" Full HD TV

Samsung 40N5000 40" Full HD TV, dahili uydu alıcısı, 1 adet USB girişi ve 2 HDMI girişi, 20 W ses çıkış gücü ile televizyonunu yenilemek için cazip bir seçenek. 2 yıl SAMSUNG Türkiye garanti olan ürün 1.999 TL'den alıcıları ile buluşuyor.

Hı Level Tv 58" Uhd Smart Led

HI-LEVEL 58UHL960 58" ULTRA HD Smart LED TV, dahili uydu alıcısı, dahili Wi-Fi bağlantısı, 2 adet HDMI ve 1 adet USB girişi ve Vestel güvencesinde 2 yıl garantiyle 2.799 TL'den müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Samsung Galaxy Buds

Bir kere şarj edildiğinde 6 saat kesintisiz keyif yaşatabilen Samsung Galaxy Buds Kablosuz Kulaklık, hem Android hem de iOS telefonlar ile uyumlu. Cihaz, 58 mAh kulaklık pil gücü, 252 mAh kılıf pil gücü ve 2 yıl Samsung Türkiye garantisiyle A101 marketlerinde 499 TL'den müşterinin beğenisine sunuluyor.

Samsung Galaxy A2 Core

1,6 GHz Joshua Octa-Core işlemci, 5" Qhd TFT ekran, 5 MP ön 5 MP arka kamera, 2600 mAh pil gücü, 16 GB dahili hafıza, 1 GB RAM ve 2 yıl Samsung Türkiye garantisiyle satışa sunulan ürünün fiyatı 799 TL.

Samsung Kulaklık, Powerbank ve Şarj Aleti

Haftanın cazip ürünlerinden biri Samsung 10.000 mAh Powerbank. 10.000 mAh güç kapasitesi, 15 W hızlı şarj edebilme, Type C şarj girişi ve bağlantı kablosu, çift USB çıkışı, gümüş ve pembe renk seçenekleri ile sunulan ürünün fiyatı 109 TL.

Samsung EP-TA20 Şarj Aleti ise adaptif hızlı şarj edebilme, 15W ve 10W güç çıkışı, Micro USB ve Type C bağlantı alternatifleri ile satışa çıkıyor. Siyah ve beyaz renk seçenekleri ve 2 yıl Samsung Türkiye garantisiyle bu hafta raflarda yerini alan ürünün fiyatı 64,95 TL.

Samsung EO-HS13 Kulak içi kulaklık is 2 yıl Samsung garantisi ile sadece 49,95 TL'den tüm A101 marketlerinde alıcılarını bekliyor.

Oyuncu Kulaklığı, Oyuncu Klavyesi, Oyuncu Mouse'u

7 farklı renk seçeneği sunan Piranha Gaming Klavye, 2 yıl garantisi ve 39,95 TL fiyatı ile raflarda yerini alıyor. Klavyenin tamamlayıcısı 2400 DPI hıza sahip Piranha Gaming Mouse ise 2 yıl garantiyle 29,95 TL'den tüm A101 marketlerinde oyun sevenlerle buluşuyor. Piranha Gaming Kulaklık. 2 yıl garantisi ile 49,95 TL'ye A101 marketlerinde.