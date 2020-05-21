Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (21 Mayıs)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (21 Mayıs)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101'e bu hafta yeni gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım.

Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (21 Mayıs)
21.05.2020 09:48 | Son Güncelleme: 21.05.2020 09:48

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101'e bu hafta yeni gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım.

BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları oldukça dikkat çekici görünüyor. Kullanıcıların kalbine taht kuran BİM ve A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel teknolojik ürünler var.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

Bu hafta BİM'e sadece 1.adet teknolojik ürün geldi.

Samsung Galaxy A70

Samsung Galaxy A70, 2.650 TL fiyat etiketi ile BİM mağazalarında satışa sunuldu. 6.7 inçlik ekrana sahip olan cihazda 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunmakta. Üç adet arka kamera sensörüne sahip olan akıllı telefon 4.500 mAh'lik bataryadan besleniyor.

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

Bu hafta A101'e geçen hafta olduğu gibi pek çok teknolojik ürün geldi.

Samsung 40N5000 40" Full HD TV

Samsung 40N5000 40" Full HD TV, dahili uydu alıcısı, 1 adet USB girişi ve 2 HDMI girişi, 20 W ses çıkış gücü ile televizyonunu yenilemek için cazip bir seçenek. 2 yıl SAMSUNG Türkiye garanti olan ürün 1.999 TL'den alıcıları ile buluşuyor.

Hı Level Tv 58" Uhd Smart Led

HI-LEVEL 58UHL960 58" ULTRA HD Smart LED TV, dahili uydu alıcısı, dahili Wi-Fi bağlantısı, 2 adet HDMI ve 1 adet USB girişi ve Vestel güvencesinde 2 yıl garantiyle 2.799 TL'den müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Samsung Galaxy Buds

Bir kere şarj edildiğinde 6 saat kesintisiz keyif yaşatabilen Samsung Galaxy Buds Kablosuz Kulaklık, hem Android hem de iOS telefonlar ile uyumlu. Cihaz, 58 mAh kulaklık pil gücü, 252 mAh kılıf pil gücü ve 2 yıl Samsung Türkiye garantisiyle A101 marketlerinde 499 TL'den müşterinin beğenisine sunuluyor.

Samsung Galaxy A2 Core

1,6 GHz Joshua Octa-Core işlemci, 5" Qhd TFT ekran, 5 MP ön 5 MP arka kamera, 2600 mAh pil gücü, 16 GB dahili hafıza, 1 GB RAM ve 2 yıl Samsung Türkiye garantisiyle satışa sunulan ürünün fiyatı 799 TL.

Samsung Kulaklık, Powerbank ve Şarj Aleti

Haftanın cazip ürünlerinden biri Samsung 10.000 mAh Powerbank. 10.000 mAh güç kapasitesi, 15 W hızlı şarj edebilme, Type C şarj girişi ve bağlantı kablosu, çift USB çıkışı, gümüş ve pembe renk seçenekleri ile sunulan ürünün fiyatı 109 TL.

Samsung EP-TA20 Şarj Aleti ise adaptif hızlı şarj edebilme, 15W ve 10W güç çıkışı, Micro USB ve Type C bağlantı alternatifleri ile satışa çıkıyor. Siyah ve beyaz renk seçenekleri ve 2 yıl Samsung Türkiye garantisiyle bu hafta raflarda yerini alan ürünün fiyatı 64,95 TL.

Samsung EO-HS13 Kulak içi kulaklık is 2 yıl Samsung garantisi ile sadece 49,95 TL'den tüm A101 marketlerinde alıcılarını bekliyor.

Oyuncu Kulaklığı, Oyuncu Klavyesi, Oyuncu Mouse'u

7 farklı renk seçeneği sunan Piranha Gaming Klavye, 2 yıl garantisi ve 39,95 TL fiyatı ile raflarda yerini alıyor. Klavyenin tamamlayıcısı 2400 DPI hıza sahip Piranha Gaming Mouse ise 2 yıl garantiyle 29,95 TL'den tüm A101 marketlerinde oyun sevenlerle buluşuyor. Piranha Gaming Kulaklık. 2 yıl garantisi ile 49,95 TL'ye A101 marketlerinde.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün Haber
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti Haber
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir Haber
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi Haber
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Salgında ikinci dalgayı yaşayan Çin'den korkutan sözler: Koronavirüs değişime uğruyor Haber
Salgında ikinci dalgayı yaşayan Çin'den korkutan sözler: Koronavirüs değişime uğruyor
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi Haber
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
AK Parti Sözcüsü Çelik, İzmir'deki bazı camilerin minarelerinden 'Çav Bella' çalınmasına sert tepki gösterdi: Lanetliyoruz
AK Parti Sözcüsü Çelik, İzmir'deki bazı camilerin minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına sert tepki gösterdi:...
Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali
Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali
Hamile eşi için erik toplayan baba adayı, 100 lira para ile tarla sahibine not bırakarak helallik istedi
Hamile eşi için erik toplayan baba adayı, 100 lira para ile tarla sahibine not bırakarak helallik istedi
İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi
İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için 'HES kodu' uygulaması başladı
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı
Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı
Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Yeni yaşını kutlayan Sinan Akçıl'ın büst şeklindeki pastası sosyal medyada gündem oldu
Yeni yaşını kutlayan Sinan Akçıl'ın büst şeklindeki pastası sosyal medyada gündem oldu
Alkollü şahıs, yoldan geçen genci elindeki cam parçası ile rehin aldı! Sebebi yasak aşk çıktı
Alkollü şahıs, yoldan geçen genci elindeki cam parçası ile rehin aldı! Sebebi yasak aşk çıktı
Eğlence kanlı bitti! Yaraladıkları şahsı da alıp kaçtılar
Eğlence kanlı bitti! Yaraladıkları şahsı da alıp kaçtılar
Liverpool Teknik Direktörü Klopp'tan koronavirüs çıkışı: Antrenman yapmak istemeyen evine gidebilir
Liverpool Teknik Direktörü Klopp'tan koronavirüs çıkışı: Antrenman yapmak istemeyen evine gidebilir
7 yaşındaki öz oğlunu ve yengesini öldüren bipolar kadın, sokakta dolaşırken yakalandı
7 yaşındaki öz oğlunu ve yengesini öldüren bipolar kadın, sokakta dolaşırken yakalandı
TFF, 18 kulüple liglerin 12 Haziran'da başlaması konusunda anlaşma sağladı
TFF, 18 kulüple liglerin 12 Haziran'da başlaması konusunda anlaşma sağladı
Babacan'dan, Bahçeli'nin 'FETÖ organizasyonu' sözlerine sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor?
Babacan'dan, Bahçeli'nin "FETÖ organizasyonu" sözlerine sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor?
Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının kampları birleşti! Yunus Emre, odunlarla kendi sınırını çizdi
Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının kampları birleşti! Yunus Emre, odunlarla kendi sınırını çizdi
Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti
Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerine 4 Haziran'da dış hat seferlerine de 10 Haziran'da başlayacak
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerine 4 Haziran'da dış hat seferlerine de 10 Haziran'da başlayacak
Avrupa Birliği'nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti
Avrupa Birliği'nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan ibadete açılacak camiler için 8 uyarı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan ibadete açılacak camiler için 8 uyarı
Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı
Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı
17 kulüp yabancı sayısının düşmesini isterken, Galatasaray mevcut kuralın devam etmesini istedi
17 kulüp yabancı sayısının düşmesini isterken, Galatasaray mevcut kuralın devam etmesini istedi
Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu
Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu
Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer, Alex Rider adlı İngiliz dizisinde başrol oynayacak
Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer, Alex Rider adlı İngiliz dizisinde başrol oynayacak
Şarkıcı KADR, sokakta yaşayan vatandaşlara yemek dağıttı
Şarkıcı KADR, sokakta yaşayan vatandaşlara yemek dağıttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Süreyya Önder Süleyman Soylu Sırrı Süreyya Önder
Magazin Cem Yılmaz Bergüzar Korel Yılmaz Erdoğan Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Şenol Güneş Lionel Messi Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Bakan Bursa Futbol Twitter
Şu an buradasınız: Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (21 Mayıs) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 09:48:43. #1.14#
title