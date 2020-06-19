Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (19 Haziran)
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Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (19 Haziran)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101'e bu hafta gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım.

Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (19 Haziran)
19.06.2020 09:51 | Son Güncelleme: 19.06.2020 09:54

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101'e bu hafta gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım. Bu hafta BİM'e gelen teknolojik ürünler ve A101'e gelen teknolojik ürünler oldukça dikkat çekici görünmekte.

Kullanıcıların kalbine taht kuran BİM ve A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel teknolojik ürünler var. BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları ile vatandaşlar uygun fiyata teknolojik ürünleri satın alabiliyor.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

Bu hafta BİM'e sadece 1 adet teknolojik ürün geldi.

Bluetooth'lu Tripodlu Selfie Çubuğu

10 metre çekim mesafesine sahip olan selfie çubuğu 19.90 TL'den satışa sunuldu.

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

Geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da A101 mağazalarında birden çok teknolojik ürün satışa çıktı.

Hi Level 55UHL950 55" Ultra HD Smart Led Tv

4K Ultra HD görüntü kalitesi, dâhili Wi-Fi bağlantısının yanında 4 adet HDMI ve 2 adet USB girişi özellikleri ile keyifli vakit geçirmeye olanak sağlayan Hi Level 55UHL950 55" Ultra HD Smart Led Tv alıcıların beğenisine sunuluyor. Ürün, Vestel'in 2 yıllık garanti güvencesiyle 2.699 TL fiyat etiketinden satışta.

Amazfit Bip A1608/ Toshiba 43LL3A63DT 43" Full HD Smart Led TV

Koşu, yürüyüş ve bisiklet gibi çeşitli sporlarla uyumlu Amazfit Bip A1608 Akıllı saat 359 TL fiyatı ile A101 marketlerinde. 1.28 inç renkli ekran ve şık tasarımı, 30 gün boyunca yetebilecek pil ömrü, kalp ritmini ölçmenin yanı sıra IOS-Android tüm telefonlar ile uyumlu olan ürün A101 marketlerinde satışta.

Toshiba 43LL3A63DT 43" Full HD Smart Led TV dahili HD uydu alıcısı, 3 HDMI ve 2 adet USB girişi, dâhili Wi-Fi bağlantısı ile evlerde kaliteli vakit geçirmeye olanak sağlıyor. 3 yıl Vestel garantisi olan televizyon 2.299 TL'den alıcıları ile buluşuyor.

Xiaomi Mijia M365 Pro Katlanabilir Elektrikli Scooter

Xiaomi Mijia M365 Pro Katlanabilir Elektrikli Scooter, 3.999 TL fiyat etiketi ile A101'de yerini aldı.

Klavye + Mouse, Kulaklık, Harici Disk ve Dahası

Önemli belgeleri, fotoğrafları güvenle saklamak WD 1 TB Harici Hard Disk ile artık çok daha kolay. 2,5" boyutu, 3.0 USB giriş hızı ve 2 yıl garantisi ile 329 TL'den satışa çıktı.

Piranha Bluetooth Nostalji Pikap. 3 hızlı pikap ayarı, Bluetooth bağlantısı, dahili hoparlörü ve 2 yıl garantisi ve 199 TL fiyatı ile kullanıcıların beğenisine sunuldu.

A101 bu hafta Microsoft PY9 Kablosuz Klavye ve Mouse Seti ile dikkat çekiyor. Türkçe Q klavye, 2.4 GHz ve Windows ile tam uyumlu, 15 aya varan pil ömrü ve pil uyarıcısı aynı zamanda 2 yıl Microsoft garantisiyle sadece 179 TL.

Philips SHE1405BK-10 Kulak İçi Kulaklık ile müzik dinlemenin keyfi bir başka. Dahili mikrofonu, 3 farklı boyutta değiştirilebilir kulaklık uçları, 1,2 m kablo uzunluğu ve 2 yıl garantisi ile 39,95 TL'den satışa çıkan ürün tüm A101 marketlerinde.

Piranha Kablolu Kulaklık raflarda yerini aldı. Dâhili mikrofon ile telefon görüşmesi yapabilme, yoğun bass ses kalitesi, kolay taşıma özellikleri ve 2 yıl garantisi bulunan ürün sadece 24,95 TL fiyatı ile tüm A101 marketlerinde.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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