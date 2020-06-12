Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (12 Haziran)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (12 Haziran)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101'e bu hafta gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım.

Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (12 Haziran)
12.06.2020 09:49 | Son Güncelleme: 12.06.2020 09:52

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101'e bu hafta gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım. Bu hafta BİM'e gelen teknolojik ürünler ve A101'e gelen teknolojik ürünler oldukça dikkat çekici görünmekte.

Kullanıcıların kalbine taht kuran BİM ve A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel teknolojik ürünler var. BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları ile vatandaşlar uygun fiyata teknolojik ürünleri satın alabiliyor.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

Bu hafta BİM'e pek çok teknolojik ürün geldi.

Dijitsu 50" FHD Uydu Alıcılı Televizyon

Dijitsu marka televizyon fiyatı ile dikkatleri üzerine çekmekte. 50 inç 3840x2160 4K UHD çözünürlüğündeki cihaz 1.999TL'den mağazalarda müşteriler ile buluşuyor.

Drone Corby SD01

Havada sabit kalabilen ve otomatik kalkış-iniş yapabilen Corby marka drone 199 TL'den satışa çıktı.

Smart Pro Akıllı Bileklik

Smart Pro marka akıllı bileklik 49.90 TL fiyat etiketi ile satışa sunuldu. Cihaz 15 güne kadar bekleme süresine sahip.

Dexim Taşınabilir Şarj Aleti 10.000 mAh

Dexim marka 10.000 mAh kapasiteye sahip powerbank 49.90 TL'den satışta.

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

A101 marketlere bu hafta geçtiğimiz hafta da olduğu gibi birden fazla teknolojik ürün geldi. Televizyondan USB belleğe kadar uygun fiyatlı ürünler mağazalarda yerini aldı.

Samsung 55RU7300 55" UHD Curved TV

Samsung 55RU7300 55" UHD Curved TV, 4K Ultra HD görüntü kalitesi, dâhili Wi-Fi bağlantısının yanında 3 adet HDMI ve 2 adet USB girişi özellikleri ile keyifli vakit geçirmeye olanak sağlıyor. Cihaz 4.499 TL fiyat etiketi ile satışta.

Hi Level 49" Ultra HD Android Smart Led TV/ Elton EL32DAB3037 32" Uydu Alıcılı Led Tv

HI-LEVEL 49" ULTRA HD ANDROID SMART LED TV dahili UHD uydu alıcısı, 3 HDMI ve 2 adet USB girişi, 4 çekirdekli android işlemcisi ile evlerdeki keyfi ikiye katlıyor. 2 yıl Sunny garantisi olan televizyon 2.099 TL'den alıcıları ile buluşuyor.

Elton EL32DAB3037 32" Uydu Alıcılı Led Tv, Dahili uydu alıcısı, 2 adet HDMI girişi, 1 adet USB girişi ve 2x8 W ses çıkışı gibi birçok özelliği dışında 2 yıl Sunny güvencesiyle satışta. Ürün sadece 899 TL fiyatıyla raflarda yerini aldı.

Samsung Galaxy A2 Core

Samsung Galaxy A2 Core, 5" Qhd TFT ekranı, 1.6 GHz Joshua Octa-Core işlemcisi, 5 MP arka ve 5 MP ön kamerası, 2600 mAh güçlü bataryası, 16 GB dâhili hafızası, 1 GB RAM kapasitesi ve 2 yıl Samsung Türkiye garantisi ile 999 TL'den satışa çıkıyor.

Kulaklık, Powerbank ve Dahası

Samsung 103B Bluetooth Kulaklık, 5 saate kadar oynatma süresi, manyetik kulaklık başlıkları, siyah ve kırmızı renk seçenekleriyle satışa çıktı. Samsung A08C Bluetooth Kulaklık ise, 6 saate kadar oynatma süresi, esnek boyun bandı, manyetik kulaklık başlıkları, siyah ve mavi renk seçenekleriyle müşterinin beğenisine sunuluyor. Tüketiciler, her iki ürüne de tüm A101 marketlerinde 99,95 TL'ye ulaşabiliyor.

PIRANHA Suya Dayanıklı Bluetooth Hoparlör A101 marketlerinde müzik severlerle buluşuyor. 2 yıl garantisi bulunan ürün sadece 34,95 TL.

GoSmart 10.000 mAh Powebank ile gün boyu enerjiniz hiç bitmeyecek. 2 USB çıkışı, Micro USB ve TYPE-C girişi ile 2 yıl garantisi bulunan ürün sadece 44,95 TL'den A101 raflarında yerini alıyor.

A101 mobil uygulamasını hemen aşağıdan indirebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Ankara'daki şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı Haber
Ankara'daki şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti Haber
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti
Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı Haber
Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırgan suç makinesi çıktı Haber
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırgan suç makinesi çıktı
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir Haber
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı Haber
Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Erdoğan'ın uyarısı işe yaradı! Yunanistan küstah açıklamalarına son verip geri adım attı
Erdoğan'ın uyarısı işe yaradı! Yunanistan küstah açıklamalarına son verip geri adım attı
Babasının canını alan komşusunu 15 yıl sonra av tüfeğiyle vurarak öldürdü
Babasının canını alan komşusunu 15 yıl sonra av tüfeğiyle vurarak öldürdü
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Öğrencileri sınav olduğu esnada cinsel içerikli film izleyen profesör istifa etti
Öğrencileri sınav olduğu esnada cinsel içerikli film izleyen profesör istifa etti
Sony, merakla beklenen PlayStation 5'i tanıttı
Sony, merakla beklenen PlayStation 5'i tanıttı
Manchester City, genç kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti
Manchester City, genç kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti
ABD Büyükelçiliği'nden 8 yıl 9 ay ceza alan Metin Topuz'la ilgili ilk yorum: Derin hayal kırıklığı içindeyiz
ABD Büyükelçiliği'nden 8 yıl 9 ay ceza alan Metin Topuz'la ilgili ilk yorum: Derin hayal kırıklığı içindeyiz
Fenerbahçe'de yapılan son koronavirüs testlerinin sonuçları negatif çıktı.
Fenerbahçe'de yapılan son koronavirüs testlerinin sonuçları negatif çıktı.
İBB, önümüzdeki 5 gün için İstanbullulara sağanak yağış uyarısı yaptı
İBB, önümüzdeki 5 gün için İstanbullulara sağanak yağış uyarısı yaptı
ABD'nin karışmasına sebep olan polislerden biri 750 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı
ABD'nin karışmasına sebep olan polislerden biri 750 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı
Michael Jordan, ekibiyle birlikte katıldığı bir etkinlikte 201 kiloluk balık avladı
Michael Jordan, ekibiyle birlikte katıldığı bir etkinlikte 201 kiloluk balık avladı
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Operatörlerle ilgili yeni karar! Vatandaşlar artık başvuruları internetten yapabilecek
Operatörlerle ilgili yeni karar! Vatandaşlar artık başvuruları internetten yapabilecek
Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı
Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı
Karacaahmet'te büyük skandal! Mezarların üzerinde gezerek klip çektiler
Karacaahmet'te büyük skandal! Mezarların üzerinde gezerek klip çektiler
ABD Senato Komitesi, Türkiye'ye eslim edilmeyen F-35 savaş uçaklarının modifiye edilmesine onay verdi
ABD Senato Komitesi, Türkiye'ye eslim edilmeyen F-35 savaş uçaklarının modifiye edilmesine onay verdi
Muhabir, cinayete kurban giden başbakan hakkında konuşurken canlı yayında bayıldı
Muhabir, cinayete kurban giden başbakan hakkında konuşurken canlı yayında bayıldı
Psikolojik sorunları olan kişi önce annesini, ardından 2 bekçi ve 1 polisi vurdu
Psikolojik sorunları olan kişi önce annesini, ardından 2 bekçi ve 1 polisi vurdu
Türk hacker'lar Yunanistan İçişleri Bakanlığı'nın sitesini hackledi
Türk hacker'lar Yunanistan İçişleri Bakanlığı'nın sitesini hackledi
Ormanı istila eden tırtıllar, bölge sakinlerini endişelendiriyor
Ormanı istila eden tırtıllar, bölge sakinlerini endişelendiriyor
Mersin Valiliği, Cennet-Cehennem obruklarına yapılan asansörü savundu
Mersin Valiliği, Cennet-Cehennem obruklarına yapılan asansörü savundu
Kovid-19'da Anadolu'yu bekleyen tehlike: İstanbul'dan gidenler risk oluşturacak
Kovid-19'da Anadolu'yu bekleyen tehlike: İstanbul'dan gidenler risk oluşturacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fuat Oktay Engin Altay Süleyman Soylu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Demet Evgar Fatma Girik Demet Akalın Kenan Doğulu
Spor Semih Özsoy Metin Oktay Fatih Terim Malcolm Thomas Hikmet Karaman
Daha Fazla Su İstifa Ankara Galatasaray
Şu an buradasınız: Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (12 Haziran) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 09:53:29. #1.14#
title