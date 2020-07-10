Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (10 Temmuz)
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Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (10 Temmuz)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101'e bu hafta gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım.

Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (10 Temmuz)
10.07.2020 09:44 | Son Güncelleme: 10.07.2020 10:28

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101'e bu hafta gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım. Bu hafta BİM'e gelen teknolojik ürünler ve A101'e gelen teknolojik ürünler oldukça dikkat çekici görünmekte.

Kullanıcıların kalbine taht kuran BİM ve A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel teknolojik ürünler var. BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları ile vatandaşlar uygun fiyata teknolojik ürünleri satın alabiliyor.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

Geçtiğimiz hafta çok fazla ürün satışa sunmayan BİM, bu hafta pek çok ürün satışa çıkardı.

Dji Tello Drone

13 dakika uçuş süresine sahip olan Dji Tello drone Bim'de 499 TL'den satışa çıktı.

Smartfit Akıllı Bileklik

0.96 inch TFT ekrana sahip olan Smartfit akıllı bileklik 59.90 TL'den kullanıcıların beğenisine sunuldu.

2 In 1 Araç Şarjı + Mono Kablosuz Kulaklık

BT 5.0 bağlantı teknolojisine sahip kablosuz kulaklık ve araç şarjı 49.90 TL'den satışta.

Telefon Tutucu ve Dahası

Hemen aşağıda yer alan görselden BİM'e gelen aksesuarlara göz atabilirsiniz.

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

Bu hafta A101 marketlere pek fazla teknolojik ürün gelmedi.

Hi Level HL49FAL27 49" Full Hd Android Smart Led TV

Dâhili uydu alıcısı, 2x8 W ses çıkışı yanında 3 adet HDMI ve 2 adet USB girişi özellikleri ile keyifli vakit geçirmeye olanak sağlayan Hi Level HL49FAL27 49" Full Hd Android Smart Led TV üstün özellikleriyle bu haftanın teknolojik ürünleri arasında yerini alıyor. 2 yıl Sunny garantisi kapsamındaki ürün 1.799 TL fiyatı ile tüm A101 marketlerinde alıcıları ile buluşuyor.

Aksiyon Kamerası, Kablosuz Hoparlör ve Dahası

Ortamı dinleme, sesli mesajlaşma, hareket sensoru ve gece görüş özellikleri olan Piranha IP Kamera ile evler ve ofisler uzaktan izlenebilecek. 2 yıl garanti kapsamında ve 149 TL fiyata satışa çıkan ürüne bu hafta hem A101 marketlerinden kolaylıkla ulaşılabiliyor.

Piranha 1125 FULL HD Aksiyon Kamerası ise macera severleri A101 marketlerinde bekliyor. Bu ürün, full HD video çözünürlüğü, su geçirmez kılıfı, 2.0" LCD ekranı, Mikro-SD kart girişi ve 9 farklı aksesuarı ile anıların ilk günkü heyecanla saklanmasını sağlıyor. 129 TL fiyatı ile alıcılarının beğenisine sunulan ürünün 2 yıl garantisi de bulunuyor.

A101 bu hafta da müzik severleri unutmuyor. Bluetooth bağlantısı olan Piranha karaoke mikrofon ile sevilen müziklere eşlik edilebiliyor ve ses kaydedilip saklanabiliyor. 2 yıl garantisi bulunan ürün tüm A101 marketlerinde sadece 59,95 TL fiyattan satışa sunuluyor.

GoSmart TWS Bluetooth Kulaklık, 300 mAh şarj kutusu kapasitesi bulunuyor ve kutudan kulaklığı çıkarır çıkarmaz telefon ile eşleşiyor. Çağrı cevaplama, müzik dinleme gibi özelliklerinin yanında 2 yıl garantisi bulunan ürün 49,95 TL fiyatıyla 9 Temmuz itibari ile tüm A101 marketlerinde yerini alıyor.

Piranha 7825 Kablosuz Hoparlör ise kolay taşınabilir ve bir o kadarda şık bir ürün.Müzik çalar, sesli arama ve USB ile şarj edilebilir özellikleri dışında 2 yıl garantisi bulunan ürün sadece 39,95 TL fiyatıyla bu hafta raflarda yerini alıyor.

A101 mobil uygulamasını hemen aşağıdan indirebilirsiniz. Sizler gelen ürünler hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi bekliyoruz.

Kaynak: Tamindir

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