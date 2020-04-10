Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (10 Nisan)
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a101, Teknoloji

Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (10 Nisan)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101'e bu hafta yeni gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım.

10.04.2020 09:51 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:51
Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (10 Nisan)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101'e bu hafta yeni gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım.

BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları oldukça dikkat çekici görünüyor. Kullanıcıların kalbine taht kuran BİM ve A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel teknolojik ürünler var.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

Bu hafta BİM'de herhangi bir teknolojik ürün satışa sunulmadı.

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

A101'e bu hafta pek çok teknolojik ürün geldi.

Huawei Y9 Prime 2019

Y9 Prime 2019 Cep Telefonu 1.999 TL'den satışa çıktı. Cihaz, 6,59" Huawei ultra full view ekran, 128 GB dahili hafıza, 16 MP ana kamera, 2 MP derinlik kamerası, 8 MP 120 ultra geniş açılı kamera ve 2 yıl Huawei Türkiye garantisi ile A101 mağazalarında alıcılarını bekliyor.

Hi Level HL49DLK08 49" FHD Dual Led Tv ve Bluetooth Ürünler

Hi Level marka akıllı televizyon A101 mağazalarında satışa sunuldu. Televizyonda 2 adet HDMI girişi, 1 adet USB girişi yer alıyor. Cihazın satış fiyatı 1.599 TL.

Piranha marka bluetooth spor kulaklık 39.95 TL'den bluetooth hoparlör ise 34.95 TL'den satışa çıktı.

Kaynak: Tamindir

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