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Vin Diesel, Türkiye, Meryem, Kültür Sanat

Bu hafta 5 film vizyona girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 5 film vizyona girecek.

12.03.2020 09:16 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:16
Bu hafta 5 film vizyona girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 5 film vizyona girecek.

Dave Wilson'un yönettiği ve Vin Diesel'in başrolünde yer aldığı "Bloodshot: Durdurulamaz Güç" izleyici ile buluşacak.

Çok satan çizgi romandan uyarlanan film; bir çatışma sırasında öldürülen fakat nanoteknolojik yenilikler üzerine çalışan gizli bir teşkilat tarafından hayata birtakım özel güçlerle döndürülen Ray Garrison'ın, kendisini hayata döndürenlere bile güvenemeyeceği olaylar silsilesi içerisinde, öldürülmüş karısının intikamını almaya çalışmasını konu ediniyor.

Süper kahraman Bloodshot olarak tekrar hayata döndürülen asker Ray Garrison'ı Vin Diesel'in canlandırdığı filmde; başarılı oyucuya yan rollerde Eiza Gonzalez, Sam Heughan, Guy Pearce, Toby Kebbell, Talulah Riley, Lamorne Morris ve Johannes Haukur Johannesson eşlik ediyor.

"Gölgelerin Aşkı"

Claudia Myers'ın yazıp yönettiği "Gölgelerin Aşkı", görünmez biri olarak hayatını sürdüren Holly'nin kendisini görebilen tek kişiyle tanıştıktan sonra yaşadıklarını anlatıyor.

Fantastik öğeler barındıran dram türündeki filmin başrollerinde Olivia Thirlby, Alan Ritchson, Megan Fox, Jim Gaffigan, Maria Dizzia ve Tito Ortiz oynuyor.

"İlk Aşk"

Japon sinemacı Takashi Miike'nin çektiği "İlk Aşk", bir boksör ile aşık olduğu kızın, bir gece boyunca Tokyo'nun yeraltı dünyasında yaşadıklarını konu alıyor.

Masataka Kubota, Sakurako Konishi, Jun Murakami, Nao Ohmori ve Shota Sometani'nin oynadığı filmin senaryosu Masa Nakamura imzası taşıyor.

İzleyiciyi şaşırtacak sürprizlere filmlerinde yer veren Takashi Miike; samuray, korku ve canavar filmlerinden bir kez daha aksiyon-macera-yakuza diyarına geçiş yapıyor.

"Mürit"

"Goodnight Mommy" ile yakın dönem korku sinemasının ilgi çeken yapımlarından birine imza atan sinemacılar Severin Fiala ve Veronika Franz'ın yönettiği "Mürit"; evlenmek üzere olduğu adam ve onun iki çocuğuyla birlikte tenha bir kasabada kış tatiline çıkan genç bir kadının başına gelen ürkütücü olaylar etrafında dönüyor.

Riley Keough, Richard Armitage, Alicia Silverstone, Jaeden Martell ve Lia McHugh'un rol aldığı filmin hikayesi özetle şöyle:

"Genç bir kadın nişanlısının iki çocuğuyla uzakta bir kasabaya kar tatiline gider. Bu üçlünün arasındaki buzlar çözüldükçe, garip ve korkutucu olaylar meydana gelir."

"Araf 4: Meryem"

Gökhan Arı'nın yönettiği haftanın yerli korku filmi "Araf 4: Meryem", çiçeği burnunda bir öğretmen olan Meryem ile aynı evde kaldığı arkadaşı Güzide'nin başlarından geçen garip olaylar sonrası yaşananları konu ediniyor.

Kaynak: AA

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