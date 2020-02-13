Bu hafta 10 film vizyona girecek

13.02.2020 09:20 | Son Güncelleme: 13.02.2020 09:20

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 10 film vizyona girecek.

Yazar-yönetmen Greta Gerwig'in Louisa May Alcott'ın aynı isimli ünlü romanından sinemaya uyarladığı "Küçük Kadınlar" izleyici ile buluşacak.

Filmde, kendi yaşamlarını kurmaya çalışan kız kardeşler Jo, Meg, Amy ve Beth'in hikayesini anlatıyor.

Filmde March kardeşler Jo, Meg, Amy ve Beth'ı sırasıyla Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh ve Eliza Scanlen; komşuları Laurie'yi Timothee Chalamet, Marmee'yi Laura Dern ve teyze March'ı Meryl Streep canlandırıyor.

"The Gentlemen"

Çektiği suç filmleriyle kariyerini inşa eden Guy Ritchie'nin köklerine geri döndüğü filmi "The Gentlemen" aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Senaryosu da Guy Ritchie tarafından kaleme alınan film; İngiltere'de kurduğu büyük çaplı uyuşturucu imparatorluğunu Oklahomalı bir hanedana satma aşamasında olan Mickey Pearson'ın, kendisini bu süreçte rüşvetten şantaja birçok farklı suç faktörlerinin yer aldığı çetrefilli olaylar silsilesi içerisinde bulmasını konu ediniyor.

Aksiyon sahneleriyle öne çıkan filmin başrollerinde Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Michelle Dockery, Jeremy Strong, Colin Farrell, Henry Golding, Hugh Grant ve Eliot Sumner oynuyor.

"Yeni Baştan"

Nicolas Bedos'un yazıp yönettiği "Yeni Baştan", bugünün hayatına ayak uydurmakta zorlanan ve artık altmışlarında olan bir adamın, tarihin herhangi bir döneminin gerçekçi bir deneyimini müşterilerine sunma iddiasındaki girişimci bir firmanın imkanlarıyla 40 yıl önce hayatının aşkıyla tanıştığı zamanı tekrar yaşamasını anlatıyor.

Fransız yapımı filmin başrolleri için Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier, Fanny Ardant, Pierre Arditi ve Lizzie Brochere kamera karşısına geçti.

"Cesaretin var mı Aşka?"

Guillaume Canet ve Marion Cotillard'ın başrollerinde yer aldığı "Cesaretin Var mı Aşka?", Başka Sinema tarafından yeniden vizyona girecek.

Guillaume Canet ve Marion Cotillard'a Gilles Lellouche, Emmanuelle Grönvold ve Elodie Navarre'nin eşlik ettiği romantik komediyi Yann Samuell yönetmişti.

"Ağır Romantik"

Onur Tuna, Tuvana Türkay, Altan Erkekli, Durul Bazan, Sermiyan Midyat, Semra Dinçer, Gazanfer Ündüz ve Servet Pandur'un başrollerinde oynadığı "Ağır Romantik" adlı filmi Deniz Denizciler yönetti.

Romantik komedi türündeki film, birlikte olacağı insanın centilmen ve romantik olmasını bekleyen genç bir kız ile ona karşı ince ruhlu olan fakat büyük bir kapkaç çetesinin liderinin oğlu olduğunu saklayan bir gencin hikayesini odağına alıyor.

"Nasipse Olur"

Haftanın bir diğer yerli romantik komedi filmi "Nasipse Olur"; hayatında kısa süre içerisinde birçok olumsuz gelişmeye maruz kalan bir kadının, onun bu kötü günlerinin şahidi adamın yardımıyla tüm bu felaketlerden sıyrılmaya çalışmasını konu ediniyor.

Algı Eke, Burak Sevinç, Nur Sürer, Hakan Bulut, Yeşim Dalgıçer, Ünal Yeter ve Aşkım Kapışmak'ın başrollerinde yer aldığı filmin yönetmenliğini Selahattin Sancaklı üstlendi.

"Masallardan Geriye Kalan"

Mustafa Uğur Yağcıoğlu'nun yönettiği "Masallardan Geriye Kalan", üniversitede doçent olan Evren ile yüksek lisans öğrencisi Hece arasında filizlenen aşkı anlatıyor.

Filmin başrollerinde Özgür Çevik, İlayda Akdoğan, Tuba Ünsal, Anıl Altınöz ve Eda Akalın gibi isimler oynuyor.

"Kiki: Lanet-i Cin"

Mustafa Miraç Kaya'nın yönetmenliğini üstlendiği haftanın korku filmi "Kiki: Lanet-i Cin", ikinci eşinden olan kızının hastalığına deva arayan bir adamın, bu arayış sırasında bir medyuma başvurmasıyla gelişen olayları etrafında dönüyor.

"Kirpi Sonic"

Aynı isimli ünlü video oyundan sinemaya uyarlanan "Kirpi Sonic", devletin mavi kirpi Sonic'i yakalaması için çılgın bilim insanı Dr. Ivo Robotnik'i görevlendirmesiyle gelişen olayları anlatıyor.

Jeff Fowler'in yönetmenliğini üstlendiği yarı animasyonun oyuncu kadrosunda Jim Carrey, James Marsden, Neal McDonough ve Tika Sumpter gibi isimler yer aldı.

"Akıllı Balık"

June Taylor'un yönetmen koltuğunda oturduğu animasyon film "Akıllı Balık"; kendilerine her gün yeni şeyler öğreten öğretmenlerini çok seven iki balığın, okulda yaşadıkları maceraları beyaz perdeye taşıyacak.

Kaynak: AA