Bu Haber Çilek Üreticileri İçin
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Bu Haber Çilek Üreticileri İçin - Haber
Köprübaşı, Güncel

Bu Haber Çilek Üreticileri İçin

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından çilek üretim alanlarında, örtü altı sistemi kurulması projesi kapsamında Köprübaşı, Salihli, Yunusemre ve Gölmarmara ilçelerinde %75 hibe, % 25 çiftçi katılım payı ile 50 adet örtü altı sistemi dağıtımı yapılacak.

10.03.2020 16:44 | Son Güncelleme: 10.03.2020 16:44
Bu Haber Çilek Üreticileri İçin

Projeden faydalanmak isteyen üreticiler, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin web sitesinden, İlçe Koordinasyon Şube Müdürlüklerinden ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığından başvuru şartları ve uygulama alanı bilgilerini alabilirler.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından çilek üretim alanlarında, örtü altı sistemi kurulması projesi kapsamında %75 hibe, %25 çiftçi katılım payı ile 50 adet örtü altı sistemi dağıtımı yapılacak.Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından proje ve uygulama alanıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Düşük gelir seviyesindeki ailelerin, ekonomik durumlarının iyileştirilmesi, refah düzeylerinin yükseltilmesi ve kendi imkânlarıyla geçinebilecekleri bir hale gelebilecekleri fırsatı sağlama anlayışı içinde kaynak kullandırılması esaslarını belirtmek amacıyla Köprübaşı, Salihli, Yunusemre, Gölmarmara ilçelerinde %75 hibe %25 çiftçi katılım payı olmak üzere toplamda 50 adet örtü altı sistemi dağıtımı gerçekleşecektir. Başvuru şartları ve uygulama alanı bilgileri belediyemizin WEB sayfasından, İlçe Koordinasyon Şube Müdürlüklerinden ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığımızdan alınabilir. Başvurular 10.03.2020 ile 03.04.2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kaynak: Bültenler

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu! Haber
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu!
Bir ilimizde koronavirüs alarmı! Umre'den dönen vatandaş karantinada Haber
Bir ilimizde koronavirüs alarmı! Umre'den dönen vatandaş karantinada
Bir kentimizin başına talih kuşu kondu! İki kuyuda doğal gaz bulundu Haber
Bir kentimizin başına talih kuşu kondu! İki kuyuda doğal gaz bulundu
Koronavirüsten daha tehlikeli! Bu hastalık saatte 285 kişiyi öldürüyor Haber
Koronavirüsten daha tehlikeli! Bu hastalık saatte 285 kişiyi öldürüyor
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu Haber
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'de yüzleri güldüren gelişme Haber
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'de yüzleri güldüren gelişme
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Engin Özkoç Süleyman Soylu Vladimir Putin İçişleri Bakanı
Magazin Levent Can Sinan Akçıl Okan Bayülgen Serenay Sarıkaya
Spor Ünal Karaman İsmail Kartal Abdullah Avcı Hikmet Karaman Malcolm Thomas
Daha Fazla İran Kadın Petrol İtalya
Şu an buradasınız: Bu Haber Çilek Üreticileri İçin - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 17:00:55. #1.15#