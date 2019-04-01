Kırşehir'de kesin olmayan resmi sonuçlara göre CHP'den Kırşehir Belediye Başkanlığına seçilen Selahattin Ekicioğlu, demokrasinin tecelli ettiğini ve vatandaşların kararıyla seçimleri kazandığını söyledi.

Ekicioğlu, partisinin seçim ofisinde kendisini tebrik etmeye gelen vatandaşlara hitap etti.

31 Mart'ta gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin kesin olmayan resmi sonuçlarına göre, belediye başkanlığını kazandıklarını, en dinamik ve uzun vadeli hedefi olan projelerle hizmet üreteceklerini vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Bu yolculuğa 6 Aralık 2018 tarihinde hep birlikte başladık. Hep birlikte temiz bir Kırşehir özlemi ile yola çıktık. Sokaklarıyla, parklarıyla yollarıyla, trafiğiyle, kültür sanat alanlarıyla, spor tesisleriyle yaşanabilir bir kent oluşturmak için hep birlikte çalıştık. Sürecimizin her aşamasında birlikte karar alıp birlikte uygulayacağımız projeleri oluşturduk. Kırşehir için hayata geçecek olan projelerimizi hep birlikte yapacağız. Geleceği birlikte kurmak ve yaşanabilir bir Kırşehir oluşturmak için unutmayın ki sizlere ihtiyacımız var. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde geleceğimizi birlikte belirlemenin ve Kırşehir'i hep birlikte yönetecek olmanın ilk adımını attık. Bu güzel şehri hep birlikte yöneteceğiz."

Destek olan CHP ve İYİ Partililere İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyesi adaylarına, sivil toplum kuruluşları temsilcilerine, sendikalara, derneklere ve vatandaşlara teşekkür eden Ekicioğlu, her zaman halkın katılımının olduğu çalışmalar yapacağını ifade etti.

Kaynak: AA