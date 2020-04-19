Bu görüntülerden sonra Büyükşehir Belediyesi harekete geçti
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Türkiye Partisi, Trabzon, 3. Sayfa

Bu görüntülerden sonra Büyükşehir Belediyesi harekete geçti

Bu görüntülerden sonra Büyükşehir Belediyesi harekete geçti Trabzon Büyükşehir Belediyesi Korona virüs hastalığından hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr.

19.04.2020 13:57 | Son Güncelleme: 19.04.2020 14:03
Bu görüntülerden sonra Büyükşehir Belediyesi harekete geçti

Bu görüntülerden sonra Büyükşehir Belediyesi harekete geçti

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Korona virüs hastalığından hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş'ın geçtiğimiz hafta içinde düzenlenen cenaze töreni sonrası cenaze aracının önünü keserek araç şoförünü darp eden şahıslar hakkında şikayette bulundu

TRABZON - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Korona virüs hastalığından hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş'ın geçtiğimiz hafta içinde düzenlenen cenaze töreni sonrası cenaze aracının önünü keserek araç şoförünü darp eden kişiler hakkında şikayette bulundu.

Konuyla ilgili Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş'ın cenaze töreni sonrasında yaşanan olaylar, bizleri derinden üzmüştür. Korona virüsten dolayı hayatını kaybeden merhum Haydar Baş'ın cenaze töreni için Valiliğimiz, İl Emniyet Müdürlüğümüz ve Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal mesafe kurallarını uygulamak adına tüm tedbirleri eksiksiz yerine getirdik. Merhum Baş'ın cenazesi, Yenimahalle Fuar Alanı'nda gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından Belediyemize ait cenaze aracı ile defin için Akçaabat ilçesindeki Şehitlik Tepesi'ne götürülmek üzere yola çıkarıldı. Ancak Belediyemize ait cenaze aracımız Yıldızlı mevkiinde, bir grup tarafından durdurulmak istendi. Tedbirler kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünden kendisine böyle bir bilgi gelmediğini, yapılmak istenilenin yanlış olduğunu, cenazeyi araçtan indiremeyeceğini söyleyen Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı personelimiz Tuncay Aşan, darp edilmiştir. Her şeye rağmen görevini bırakmayan personelimiz Aşan, aracı hastane acil servis önüne çekmek zorunda bırakılmıştır. Hastane önünde alınan helalliğin ardından yine aynı personelimiz cenazeyi defin için Akçaabat ilçesinde bulunan Şehitlik Tepesi'ne getirmiştir. Yaşanan bu olayın ardından kendi canını hiçe sayarak Korona virüsün daha fazla kişiye bulaşmaması için mücadele eden mesai arkadaşımız daha sonra hastaneye giderek darp raporu almıştır. Büyükşehir Belediyesi olarak personelimizi darp eden ve toplum sağlığını hiçe sayan bu kişilerden şikayetçi olduğumuzu belirterek gerekli işlemleri başlattık. Kamuoyuna duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

Bu görüntülerden sonra Büyükşehir Belediyesi harekete geçti

Kaynak: İHA

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