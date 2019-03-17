Bu Görüntüler İnsanlık Ölmemiş Dedirtti... Vatandaş Köpeği Kucağına Alıp Yolun Karşısına Geçirdi

Bu görüntüler insanlık ölmemiş dedirtti... Vatandaş köpeği kucağına alıp yolun karşısına geçirdi

Köpeği kucaklayıp yolun karşısına geçirdi

SAMSUN - Samsun'da yardımsever bir vatandaş yoldan karşıya geçmek isteyen köpeği kucağına alarak karşıya geçirdi.

Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı ile Nişantaşı Caddesi'nin kesiştiği Yeşilyurt Kavşağı'nda insanlık ölmemiş dedirten bir olay meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen sokak köpeği araç trafiğinden dolayı yoldan karşıya geçemedi. Yaya geçidinden karşıya geçen bir vatandaş durumu farketti. Köpeği kucağına alıp yoldan karşıya geçiren vatandaşın görüntüsü bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Kimliği belli olmayan vatandaşın bu anlamlı davranışı hafızalarda güzel bir iz bıraktı.

Kaynak: İHA