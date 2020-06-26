Bu görüntüler halk otobüsünde çekildi...Sosyal mesafeyi hiçe sayarak onlarca yolcu taşıdı
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Bu görüntüler halk otobüsünde çekildi...Sosyal mesafeyi hiçe sayarak onlarca yolcu taşıdı

Bu görüntüler halk otobüsünde çekildi.

26.06.2020 18:56 | Son Güncelleme: 26.06.2020 20:09

Bu görüntüler halk otobüsünde çekildi...Sosyal mesafeyi hiçe sayarak onlarca yolcu taşıdı

HATAY - Hatay'da halk otobüs şoförü, sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak onlarca yolcu taşıdı.

Antakya-Samandağ arası çalışan bir Halk otobüsünde çekildiği iddia edilen görüntü, izleyenleri hayrete düşürdü. Bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile çektiği görüntülendi.

Ayakta kalan yolcuların dengelerini korumak için sürekli temasa maruz kaldıkları gözlerden kaçmadı.

Vatandaşlar bu ve benzeri şekillerde sosyal mesafe kurallarını umursamayan kişilere gerekli işlemlerinin yapılması için yetkililerin denetimlerini sıklaştırmasını istiyor.

Bu görüntüler halk otobüsünde çekildi...Sosyal mesafeyi hiçe sayarak onlarca yolcu taşıdı

Kaynak: İHA

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