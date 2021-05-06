Bu göller renkleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor
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Bu göller renkleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor

İhlas Haber Ajansı / DEMET KARAKUŞ - Haberler | Güncel

Bu göller renkleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor Sivas'ta bulunan Ağgöl, Karagöl ve Çimenyenice gölleri; yeşil, mavi ve turkuaz renkleriyle görenleri kendilerine hayran bırakıyor Sivas'ta bulunan Ağgöl, Karagöl ve Çimenyenice gölleri;

Bu göller renkleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor

Sivas'ta bulunan Ağgöl, Karagöl ve Çimenyenice gölleri; yeşil, mavi ve turkuaz renkleriyle görenleri kendilerine hayran bırakıyor

SİVAS - Sivas'ta bulunan Ağgöl, Karagöl ve Çimenyenice gölleri; yeşil, mavi ve turkuaz renkleriyle görenleri kendilerine hayran bırakıyor.

Sivas'ın Zara ilçesinde bağlı Canova köyü yakınlarında bulunan Karagöl, Ağgöl ve Çimenyenice gölü ilkbahar ayının gelmesiyle birlikte eşsiz güzelliğine kavuştu. Görenleri kendine hayran bırakan yeşil rengiyle Karagöl, turkuaz rengiyle Ağagöl ve mavi rengiyle Çimenyenice gölleri ortaya ise kartpostallık görüntüler çıkardı. Kış aylarında donarak ayrı bir güzelliğe kavuşan göller şimdilerde görsel şölen sunuyor. Eşsiz göller yaz aylarında il dışından gelen ziyaretçilerine de ev sahipliği yapıyor. Güzel görüntülerin oluştuğu göl drone ile havadan görüntülendi.

Gölde balık tutuyorlar

İstanbul'dan Canova köyüne tatile gelen Abdülaziz Koçak balık tutmak için göle geldiklerini belirterek," Burası Karagöl, yaklaşık 8 metre bir derinliği var. Güzel ormanlık alanı var. Piknik yerleri yapılabilir. Bakım yapılırsa daha temiz olabilir. Hemen arkasında Ağgöl'ümüz var. Renkleri farklıdır. Burası yeşil orası mavidir. Bu göl hiç kurumuyor. Kaynağı var bu gölün. Ağa gölde hiç kurumuyor. Balık tutuyoruz, tuttuklarımızı geri atıyoruz. Yumurtalama zamanı oluyor, ona bakarak tuttuğumuzu alıyoruz. Karnı şişmansa almıyoruz. Büyük balıkları alıyoruz, küçükleri almıyoruz" dedi.

"Yazın turistler çok geliyor"

Abdurrahman Koçak ise, "Bugün burada balık tutuyoruz. Burası Karagöl, burada bir çeşit balık var zaten o da sazan. Görüntüsü güzel. Yukardan bakınca millet biraz korkuyor. Siyah görüyor gölü. Güzel bir yer. Çok gelenler oluyor. Yazın turistler çok geliyor. Güzel bir yer, yeşillik temiz bir hava. Korona dan uzaktayız. İstanbul'dan geldik buraya" şeklinde konuştu.

Bu göller renkleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor
Bu göller renkleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor
Bu göller renkleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor
Bu göller renkleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DEMET KARAKUŞ

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