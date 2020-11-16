Bu göller doğal güzellikleriyle büyülüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bu göller doğal güzellikleriyle büyülüyor

16.11.2020 10:26 | Son Güncelleme: 16.11.2020 10:45

Sivas'ın Zara ilçesi Canova köyü yakınlarında aynı bölgede bulunan birbirinden güzel 3 göl görenleri kendine hayran bırakıyor.

Sivas'ın Zara ilçesi Canova köyü yakınlarında aynı bölgede bulunan birbirinden güzel 3 göl görenleri kendine hayran bırakıyor.

Sivas'ın Zara ilçesine uzaklığı 20 kilometre olan Canova köyü doğal gölleriyle dikkat çekiyor. İrili ufaklı yüzlerce göle sahip Sivas'ta Canova köyüne iki kilometre mesafedeki göller görenlerin ilgisini çekiyor. Aynı bölgede bir birine yakın olan bu göller birçok doğaseveri kendine hayran bırakıyor. Sonbaharın gelmesiyle beraber görenleri büyüleyen görüntü ortaya koyan göller, her geçen gün ilgi çekmeyi başarıyor. En çok dikkati, gözü andıran ve etrafında halka şeklinde bulunan ağaçlar nedeniyle Karagöl çekiyor. Gölün etrafındaki ağaçlar hazan mevsimiyle beraber adeta renk cümbüşüne dönüştü.

-İHA-

Bu göller doğal güzellikleriyle büyülüyor
Bu göller doğal güzellikleriyle büyülüyor
Bu göller doğal güzellikleriyle büyülüyor
Bu göller doğal güzellikleriyle büyülüyor
Bu göller doğal güzellikleriyle büyülüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Çam ağaçları arasındaki 'hazan' güzelliği büyülüyor
Çam ağaçları arasındaki "hazan" güzelliği büyülüyor
Meyil Obruk Gölü yeniden doğal rengine büründü
Meyil Obruk Gölü yeniden doğal rengine büründü
Longoz ormanları güz renkleriyle büyülüyor
Longoz ormanları güz renkleriyle büyülüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Haydar Akar İlham Aliyev Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Cem Yılmaz Şafak Sezer Aydemir Akbaş
Spor Deniz Türüç Ersun Yanal Dorukhan Toköz Malcolm Thomas Sebastian Vettel
Daha Fazla Rusya Yangın Vaniköy Formula 1
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bu göller doğal güzellikleriyle büyülüyor - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.11.2020 10:49:46. #1.15#
title