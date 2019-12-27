27.12.2019 10:17 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:21

320 binlik nüfusu, Eyjafjallajökull yanardağı, balina çağırma tezahüratı ile son dönemin yükselen yıldızı olan İzlanda'nın dünyadaki en güzel yerlerden biri olduğunu duymayan yoktur. Kükreyen volkanlar, derin fiyortlar, keskin dağlar, buzullar, kuzey ışıkları desek yine de yetmez İzlanda'yı anlatmaya.



İşte Bu Gezegende Yer Aldığına İnanamayacağınız Cennet Parçası İzlanda'nın En Güzel Fotoğrafları;



1# Arnarstapi







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3# Buz Nehri







4# Dc-3 Uçağı Enkazı







5# Dyrhólaey







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7# Eyjafjallajökull







8# Fjadrargljufur







9# Go?afoss







10# Heimaey







11# Hofskirkja







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15#







16# Jokulsarlon







17# Jokulsarlon







18# Kirkufell







19# Kirkufell







20# Kirkufell







21# Kutup Tilkisi







22# Kutup Tilkisi







23# Kuzey Işıkları







24# Kuzey Işıkları







25# Landmannalaugar







26# Litlanesfoss







27# Mavi Lagün







28# Mordor Temsili







29# Myvatn







30#







31# Rejkjanes







32# Reynisdrangar







33# Rust Krateri







34# Seljalandsfoss







35#







36#







37# Skógafoss







38# Svartifoss Şelalesi







39# ?ingvellir







40# Thorsmork







41# Vatnajokull







42# Viti Krateri







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#BONUS





Görseller: boredpanda.com