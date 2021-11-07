BAŞİSKELE, KOCAELİ (İHA) - Bu geyiklerin görevi çok "özel"

Dünyada ilk kez kullanılan bu yöntem, özel çocukların gelişiminde inanılmaz katkılar sağladı

Geyikler ile özel çocukların kurduğu iletişime, eğitimciler bile şaştı kaldı

KOCAELİ - Kocaeli'de bulunan bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde özenle bakılan iki geyik, özel çocukların eğitiminde çok önemli görev üstleniyor. Geyikleri elleriyle besleyen özel çocukların mutlulukları gözlerinden okunuyor. Dünyada ilk kez kullanılan yöntemin neticeleri, eğitimcileri bile şaşkına çeviriyor.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bakılan hayvanlar, özel çocukların gelişimi ile eğitiminde çok önemli yer ediniyor. Merkezin geyikleri ise en özel konuklar arasında yer alıyor. Çocuklar ile uzun süre göz teması kuran, ellerinden yemek yiyen geyikler, özel bireylerin gelişimine inanılmaz katkılar sağlıyor. Çocukların, geyikler ile kurdukları temasın ardından gelişimlerinde önemli ilerlemeler gören eğitimciler de, her dersin ardından çocuklar ile geyikleri bir araya getirmeye çalışıyor.

Dünyada bir ilk

Geyikleri, çocukların göz temasını artırmak maksadıyla getirdiklerini ifade eden merkezin yöneticisi Mehmet Ali Kaşka, "Aslında kurumumuzda birçok hayvan var ama geyiklerin farkını şöyle ifade edeyim; geyik, bir insanla göz teması kurduğu andan itibaren, uzun süre o kişiye doğru bir bakış sergiliyor. Çocuk da geyiğe baktığı zaman dikkat süresini arttırmış oluyoruz. Özel eğitimde dikkat süresi ve göz teması çok önemlidir. Birçok çocuğumuz da göz teması sınırlılığı yaşadığı için hayvanlar bu anlamda çocukların ilgisini çekiyor ve beraber yürüyebildikleri bir alan içerisinde çocuk, ister istemez hayvanla bir temas sağlıyor" dedi.

Hedef Avrupa Birliği projesi

Geyiklerin biraz daha farklı özelliğe sahip olduklarının altını çizen Mehmet Ali Kaşka, "Bir flamingo size belki çok kısa bir süre bakar ama geyik çok daha uzun bir süre bakış sergilediği için de biz hayvanları bireysel eğitimimizin bir materyali gibi kullanmaya başladık. Bu anlamda da dünyada bir ilkiz. Bir çocuğun hayvanat bahçesinde gezmesi farklı, bireysel eğitim sırasında bunun bir materyal olarak kullanılması çok daha farklı bir durum. 7 yıldır da bunu uyguluyoruz ve son derece de başarılar elde ettik. İnşallah önümüzdeki zamanlarda bir üniversiteyle birlikte bunu bir Avrupa projesi kapsamında da çalışmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

Dünyada eğitim sistemini değiştirebilecek neticeler ortaya çıkıyor

Özel eğitimde farklı hayvanların kullanılmasının neticelerini en iyi kendilerinin yaşadıklarını söyleyen Mehmet Ali Kaşka, "Bazı şeyler için bilimsel kanıt gerekir. Bunlar da 5 kıtada değerlendirilip ondan sonra bilimsel kanıt olarak karşımıza çıkar. Fakat biz bir şeyi görmezlikten gelemeyiz; bunun faydasını gördüğümüzde bunun bilimsel olarak kanıtlanması için geçecek süre, çocukların hayatında büyük bir kayıp oluşturacaktır. Önce izleyeceksiniz, bakacaksınız ve ilerlemeleri göreceksiniz. İlerlemeleri gördükten sonra zaten bu artık bilimsel bir çalışma haline gelecektir. Biz aslında bunu başarmış olduk. Bilimsel çalışma öncesinde; hayvanların, özel eğitimde ne kadar faydalı olduğunu gördük. Örnek olarak; yunus terapisine giderseniz yunus terapisi alırsınız ama burada hayvan terapisi tamamen bireysel eğitim sürecinin içerisinde. Yani, o alan içerisinde olduğu için başarı sağlıyoruz. Çocuk teneffüse çıktığı zaman bir anda bu hayvanlarla yine karşılaşıyor. Derse girerken bu hayvanların yanından geçerek derse giriyor. Mutlu bir şekilde derse giren ve çıkan bir çocuktan başarı elde etmemeniz pek mümkün değil" şeklinde konuştu.