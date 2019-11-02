BU GERİ DÖNÜŞÜM BENİ BENDEN ALDI! (Yoğurt Kovası ve Eski Kottan Çanta Yapımı) Recycle / DIY / Idea

02.11.2019 19:11

Herkese Merhaba! Bu videoda yine harika, farklı ve çok kullanışlı bir geri dönüşüm yaptım sizler için. Eski bir kot ve yoğurt kovalarını değerlendirerek, çantaya dönüştürdüm. Sizler de evinizdeki bu atık malzemeleri ve eski eşyaları geri dönüştürerek harika tasarımlar yapabilirsiniz. Umarım video hoşunuza gider, abone olmayı unutmayın, hepinizi çok seviyorum canlarım??

Kaynak: Youtube