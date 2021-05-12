Bu gelenek apartmanda sınırlı kaldı
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Bu gelenek apartmanda sınırlı kaldı

Bu gelenek apartmanda sınırlı kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Sivas'ta Ramazan Bayramı öncesinde çocuklar korona virüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamayınca, şeker toplama geleneğini apartmanlarında sürdürdü.

Sivas'ta Ramazan Bayramı öncesinde çocuklar korona virüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamayınca, şeker toplama geleneğini apartmanlarında sürdürdü.

Bayramlarda çocukların vazgeçemediği şeker toplama geleneği bu yıl istedikleri gibi olmadı. Korona virüs tedbirleri kapsamında çocuklar sokağa çıkamayınca çareyi kendi apartmanlarında buldu. Şehir merkezinde 5 katlı bir apartmanda yaşayan ve şeker toplama geleneğini sürdürmek isteyen çocuklar oturdukları apartmanda kapı kapı dolaşarak şeker topladı. Apartman sakinlerinden şeker alan çocuklar büyük bir sevinç yaşadı.

"Eski günleri yad ettik"

Apartman sakinlerinden Asuman Kahvecioğlu, "Çocuklar şeker toplamaya gelmişler. Eski günleri yad ettik. Çok mutlu oldum. Çocuklar geldiği için çok sevindim" dedi.

Kurallara uyarak şeker topladılar

Şeker toplayan çocuklardan Mesut Alpan, kurallara uyarak şeker topladıklarını ifade ederek, "Eskiden hep şeker toplanırmış. Biz de kurallara uyarak şeker toplamak istedik. Herkese iyi bayramlar" diye konuştu. - SİVAS

Bu gelenek apartmanda sınırlı kaldı
Bu gelenek apartmanda sınırlı kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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