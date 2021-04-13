Bu gece teravih namazı kılınacak mı? Teravih namazı saat kaçta?
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Bu gece teravih namazı kılınacak mı? Teravih namazı saat kaçta?

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Bu gece teravih namazı kılınacak mı? Teravih namazı saat kaçta?

Ramazan ayı ilk orucu bugün başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşecek Ramazan Ayı'nda teravih namazı kılınacak mı? Teravih namazı saat kaçta?

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Kutsal Ramazan ayında her gece kılınan bir nafile namazdır. Erkekler ve kadınlar için sünnet-i müekkede kabul edilir ve yirmi rekat cemaatle kılınan teravih namazı saat kaçta, nasıl kılınır? Bu gece teravih namazı kılınacak mı? Teravih namazı saat kaçta?

BU GECE TERAVİH NAMAZI KILINACAK MI?

Korona vakalarında yaşanan artış nedeniyle kısıtlamalar tekrardan geri gelirken, teravih namazıyla ilgili açıklamada bulunan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik" ifadelerinde bulundu. Erbaş, "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik" ifadelerinde bulundu. Şayet bu süreçte salgının seyrine göre camilerimizde teravih namazı kılabilme imkanı olursa bunun da kararını alıp milletimizle paylaşırız. Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da açıkladığı gibi gerektiğinde oruçluyken aşı olmakta bir sakınca yoktur ve bu durum orucu bozmaz" ifadelerine yer verdi.

İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte yatsı namazından sonra teravih namazı kılınmaktadır. Fakat ilk teravih namazı hangi gün kılınıyor karıştırılabiliyor.

İlk teravih namazı bugün yatsı namazından sonra eda edilecek. Yani 12 Nisan Salı günü yatsı ezanı okunduktan sonra ve yatsı namazını kıldıktan sonra teravih namazını kılabilirsiniz.

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 10:18:40. #1.16#
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