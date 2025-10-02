Bu gece İstanbul'da deprem bekleniyor mu? Naci Görür'den deprem uyarısı!

İstanbul'da deprem bekleniyor mu? Marmara Denizi'nde, Tekirdağ Marmaraereğlisi açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul ve çevre illerde hissedilen sarsıntı, vatandaşlarda paniğe yol açtı.

İSTANBUL'DA DEPREM BEKLENİYOR MU?

Afad, Marmaraereğlisi açıklarında saat 14.55'te meydana gelen depremin ardından ilk açıklamasında "An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır" bilgisini paylaştı. Açıklamada saha tarama çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletildi. İstanbul Valiliği de benzer bir açıklama yaparak şu ana kadar şehirde herhangi bir hasar bilgisinin bulunmadığını duyurdu. Valilik, saha ekiplerinin İstanbul genelinde inceleme çalışmalarına başladığını aktardı.

Prof. Dr. Naci Görür ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremi üreten fayın Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kuzey kolunda yer aldığını belirtti. Görür, bu fayın aktif olduğunu ve bölgede her an büyük bir depremin olabileceğini vurguladı. Naci Görür'ün ifadelerine göre, beklenen Marmara depremi er ya da geç yaşanacak ve bu nedenle İstanbul'un depreme hazırlanması gerekiyor.

DEPREM SAAT KAÇTA, NE ZAMAN OLDU?

Afad verilerine göre deprem, 14.55'te Marmara Denizi Marmaraereğlisi açıklarında meydana geldi. 5.0 büyüklüğündeki sarsıntının yerin 6.71 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Deprem, İstanbul'un yanı sıra Bursa, Çanakkale, Balıkesir ve Yalova gibi illerde de hissedildi. Sarsıntı nedeniyle vatandaşların sokaklara çıktığı, özellikle İstanbul'da kısa süreli paniğin yaşandığı görüldü.

Depremin ardından Afad, saha tarama çalışmalarının sürdüğünü belirtti. İstanbul Valiliği ise kent genelinde hasar tespiti için ekiplerin incelemelere başladığını aktardı. Vatandaşlara hasarlı olabileceği düşünülen binalara girmemeleri yönünde uyarı yapıldı. Yetkililer ayrıca resmi açıklamaların takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

İSTANBUL'DA TEKRAR DEPREM OLUR MU?

Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi'nde meydana gelen depreme ilişkin değerlendirmesinde, "Bu fay aktif ve KAF'ın kuzey kolu. Her an büyük bir deprem olabilir" dedi. Görür, bölgenin 14 milyon yıldır bu tür sarsıntılar ürettiğini ve gelecekte de üretmeye devam edeceğini belirtti. Ayrıca, beklenen Marmara depremi açısından bu hattın risk taşıdığını, İstanbul'un depreme hazırlanmasının zorunlu olduğunu dile getirdi.

Yetkililer ise şu ana kadar İstanbul'da herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını açıkladı. AFAD ve İstanbul Valiliği, vatandaşlara resmi açıklamaları takip etmeleri çağrısında bulundu. Bunun yanında, hasarlı olabileceği düşünülen yapılara yaklaşılmaması gerektiği bir kez daha hatırlatıldı.