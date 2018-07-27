TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Bu Meclis Cumhuriyeti kurdu, bu Meclis 15 Temmuz'da darbecilere karşı bombaların altında 'Egemenlik kayıtsız milletindir' dedi. Bu Gazi Meclis, mağlubiyetin değil zaferin Meclisidir. 81 milyon vatandaşın temsil edildiği, milli iradenin tecelli ettiği kutsal bir mekandır." dedi.

Bir otelde düzenlenen etkinlikte İzmir'deki sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Yıldırım, 2011 yılından bu yana İzmirlilerle bir arada olduğunu, İzmirlilerin kendisini, milletvekili yaptığını, bakan yaptığını, başbakan yaptığını, son olarak TBMM Başkanı da yaptığını ancak belediye başkanı yapamadığını belirtti.

Yıldırım, 24 Haziran seçimlerinde verdikleri desteklerden ötürü İzmirlilere teşekkür ederek, son seçimle Türkiye de 95 yıllık yönetim sisteminin değiştiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni sistemin kurucu başkanı olarak seçildiğini ve böylece yeni yeni bir dönemin başladığını bildirdi.

Yeni sistemde Türkiye'de demokrasinin kesintiye uğramayacağını vurgulayan Yıldırım, "İktidarlar seçimle gelsin, seçimle değişsin. Hiçbir vesayet odağı milletin iradesinin üzerinde olmasın temel düşüncemiz budur. Bunun için bu değişiklikler gerçekleştirilmiştir." diye konuştu.

Yıldırım, Türkiye'nin eski yönetim sisteminde çeşitli vesayet odaklarının milletin egemenliğine birçok kez müdahale ettiğini anımsatarak, istikrarın ülke ekonomisi için önemine dikkati çekti.

Türkiye'nin 1924-2002 yılları arasında ortalama yüzde 4.7 büyüme hızı yakaladığını, AK Parti iktidarında ise 16 yılda, yıllık ortalama yüzde 5.7'lik bir oranla büyüdüğüne işaret eden Yıldırım, Türkiye'nin 1924'ten 2002'ye yılda ortalama yüzde 5.7 büyüme oranı yakalaması halinde milli gelirinin bugünkünün 2.6 katı fazla ve Fransa'dan sonra 7. büyük ekonomi olacağını aktardı.

"İktidarın ve güçlü iradenin ülkemiz için önemi bu kadar açık" diyen Yıldırım, yeni sistemde tek vesayetin millet olacağını ve milletin kendisi için en doğru seçimi yapacağını vurguladı.

İzmir'in Türkiye için önemine ve bu kente yaptıkları önemli yatırımlara değinen Yıldırım, İzmir-İstanbul Otoyolu'nun kentin kaderini değiştireceğini, bunun yanında İzmir-Çanakkale Otoyolu'nun Çandarlı Limanı'na kadar olan kısmını yaptıklarını, burayı daha sonra Çanakkale 1915'e köprüsüne bağlayacaklarını bildirdi.

Yıldırım, Ankara-İzmir hızlı tren hattının da yapımının sürdüğünü hatırlatarak, hattın Uşak'ın Eşme ilçesine kadarki kısmının inşasının sürdüğünü, Uşak-Manisa arasındaki kısmın ihalesinin yakında yapılacağının bilgisini verdi.

İzmir'in İstanbul'dan sonra Türkiye'nin ikinci büyük şehri olacağına dikkati çeken Yıldırım, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde büyük bir bilişim vadisi projesi başlattıklarını anımsattı.

Yeni sistemle birlikte yasama organının güçlendiğini ve kendisinin de bu yasama organının başkanı olduğu aktaran Yıldırım, sadece mensubu olduğu partinin milletvekillerinin değil, meclisteki 600 milletvekilinin sorunlarıyla yakından ilgileneceğini vurguladı.

Yıldırım, yeni görevinin anlam ve sorumluluğunu bildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu Meclis Cumhuriyeti kurdu, bu Meclis 15 Temmuz'da darbecilere karşı bombaların altında 'Egemenlik kayıtsız milletindir' dedi. Bu Gazi Meclis, mağlubiyetin değil zaferin Meclisidir. 81 milyon vatandaşın temsil edildiği, milli iradenin tecelli ettiği kutsal bir mekandır."