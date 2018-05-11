Bu Fuarda "İş" Var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile geçen yıl ülke genelinde başlatılan istihdam seferberliği çerçevesinde Bursa'nın İnegöl ilçesinde "2. İstihdam Fuarı" açıldı.

İnegöl Kaymakamlığı himayesinde Belediye Başkanlığı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İşletme Fakültesi ve Meslek Yüksek Okulu iş birliğiyle "Bu fuarda iş var" sloganıyla düzenlenen 'İstihdam Fuarı', 11-12 Kasım tarihleri arasında Kültür Park içi Belediyespor Salonu'nda açık kalacak. Törenin açılış konuşmasını yapan İTSO Başkan Vekili Hüseyin Özdemir, "Cumhurbaşkanımız talimatıyla başlatılan istihdam seferberliği hızlı şekilde devam ediyor. En az 1 milyon kişiye iş bulundu. Bugün de bir yenisini hayata geçiriyoruz. İşsizliğin azalması, iki tarafın da buluşması için bu programı çok önemsiyoruz. İnegöl ticari hacmi bakımından diğer ilçelere göre çok şanslı bir ilçe. Çoğu vilayetten büyük bir potansiyele sahibiz. İTSO olarak göreve geldikten sonra çalışmalarımızı hızlandırdık" dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise, "Kasım ayında gerçekleştirdiğimiz buluşmanın ikincisini yapıyoruz. Ben kasım ayında görev gelmiştim ve bu seferberlik ilk çalışmalarımızdan bir tanesiydi. Cumhurbaşkanımız talimatlarıyla ülke sathında böyle bir hamle yapıldı ve her bölgede istihdamın artırılması ile ilgili koordinasyon sağlanarak açık kapatılmaya çalışılıyor. İnegöl'de istihdam meselesi yok, ama biz istihdam fuarı yapıyoruz. Bunun anlamı nedir dendiğinde şöyle düşünüyoruz; bir tarafta işverenimiz işçi arıyor, diğer tarafta çalışmak isteyen arkadaşlarımız da belli bir kitleyi teşkil ediyor. Bunları doğru noktada buluşturmamız lazım. Sektörlerdeki aranan nokta nedir, iş arayanların vasıfları nedir? Bunları doğru çizgide buluşturmamız lazım. Her meslek alanındaki çalışanlarımızın vasfının artırılmasıyla ilgili bir hedefimiz de var. Meslek Yüksekokulu da bu işin içerisine dahil oldu. Mesleğe geçiş aşamasındaki öğrencilerimiz de buradaki insan kaynaklarıyla bir araya gelerek, ne tür insan kaynağına ihtiyaç olduğunu öğrenecekler, hedeflerini revize etme şansı bulacaklar. İnegöl Belediyesi olarak bu sürece katkı koymak durumundayız. İstihdama destek vermeliyiz. Bunun için İNESMEK kurslarında, Halk Eğitim kurslarında vatandaşlarımızın mesleki gelişmelerine katkı koymaya çalışıyoruz. 1. İstihdam Fuarı'nda gördüğümüz eksikleri ikincisinde geliştirmeye çalıştık. İş verenlerin fikirleri bizim için çok önemliydi. İnegöl ve Türkiye doğru yolda. Çarklar sistemli bir şekilde dönmeye devam edecek. İnegöl ve Türkiye üretmeye devam edecek. Ülkemize en iyi katkıyı nasıl veririz, şehrimizde yaşayan insanların refahını ve standardını daha yukarı nasıl çıkarırız? Bunun çalışmasını yapıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek fuar açıldı. Fuarı duyup gelen vatandaşlar, kendilerine uygun standa giderek iş müracaatında bulundu. - BURSA