Bu fotoğraftan bir gün sonrası faciayla bitti
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Bu fotoğraftan bir gün sonrası faciayla bitti

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde meydana gelen kazada, düğününe günler kalan bir genç hayatını kaybetti.

Bu fotoğraftan bir gün sonrası faciayla bitti
29.07.2020 15:52 | Son Güncelleme: 29.07.2020 15:56

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde meydana gelen kazada, düğününe günler kalan bir genç hayatını kaybetti.

Feci kaza, bugün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Ekrem Cantekin (30), Kızılhisar'dan traktöre yüklediği samanlarla Ebeköy'e dönerken, saman balyalarının sarılı olduğu römorkla birlikte traktör devrildi. Sürücü Ekrem Cantekin ölürken, römorkta bulunan Müslüm Ali Çalışan, Mazlum Ali Çalışan yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Ekrem Cantekin'in dün Yenişehir'de Nur Nisan Cantekin (Çetik) ile nikahlandığı, genç çiftin ağustos ayında düğün yapmayı planladığı öğrenildi.

(Fatih Ak/İHA)

Kaynak: İHA

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