Bu fotoğraftaki Deniz, 5 günlük hastaymış

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Deniz Akakaya, bu mesajı paylaştı: "Elimde sopam evde Covid kovaladığım bir zaman diliminden herkese 'merhaba'. O gün geldi çattı bendeniz de salgının kucağına düştüm. Bu fotoğraftaki Deniz, aslen 5 günlük hasta imiş.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Deniz Akakaya, bu mesajı paylaştı:

"Elimde sopam evde Covid kovaladığım bir zaman diliminden herkese 'merhaba'. O gün geldi çattı bendeniz de salgının kucağına düştüm. Bu fotoğraftaki Deniz, aslen 5 günlük hasta imiş. Sinsice bünyemize yerleşen bu hastalık gecene kadar sizlere, nefes darlığı storyleri ve yatak videoları atmayacağım. Keza yalnız kalmanın ve belirsizliğin, sizi iç hesaplaşmanın göbeğine attığını biliniz. 10 günlük karantinam bittiğinde eskisinden sağlıkla ayağa kalkmak için gün saydığımı biliniz"

Kaynak: Hürriyet