Bu fotoğraf Bursa'da çekildi
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Bu fotoğraf Bursa'da çekildi

Uludağ'dan dönüş yoluna geçen tatilciler, şehir merkezine kadar kuyruk oluşturdu.

02.02.2020 19:50 | Son Güncelleme: 02.02.2020 19:55
Bu fotoğraf Bursa'da çekildi

'dan dönüş yoluna geçen tatilciler, şehir merkezine kadar kuyruk oluşturdu.


Yarıyıl tatilinin bugün itibariyle sona ermesinin ardından tatilciler, Uludağ'dan dönmeye başladı. Yarın okulların başlayacak olması sebebiyle tatilciler ve günübirlikçiler zirveden şehir merkezine doğru inmeye başladı. Yoğun kalabalığın yaşandığı araç trafiği havadan görüntülendi. Şehir merkezine kadar kuyruk oluşurken, araçlar yavaş yavaş ilerliyor. - BURSA

Kaynak: İHA
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