Bu firmanın yarısından fazlası kadın çalışan Sahil ve termal turizmine yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Karaderili Şirketler Grubu'nun çalışan sayısının yarısından fazlası kadın.

Sahil ve termal turizmine yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Karaderili Şirketler Grubu'nun çalışan sayısının yarısından fazlası kadın. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Elvan Karaderili, "Şirketlerimizde kadın istihdam oranı 2020'nin ilk çeyreğinde yüzde 50-55 seviyelerine yükseldi" dedi.



Muğla-Bodrum, Aydın-Kuşadası, Kütahya-Emet ve Yalova'nın Termal ilçesindeki turizm tesisleriyle sektörün önde gelen firmalarından olan Karaderili Şirketler Grubu'nun çalışanlarının yarısından fazlası kadın. 8 Mart Kadınlar Günü münasebetiyle açıklamada bulunan Karaderili Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Elvan Karaderili, toplumsal ve ekonomik gelişme için kadınların desteklenmesini önemini vurguladı. Karaderili,, "Kadınların iş gücüne katılımı kendi sosyoekonomik durumlarını, ailelerini ve çevrelerini geliştirecek ve tüm toplumda etki oluşturacak önemli bir değişim ve gelişimin öncüsü olacaktır. Kadına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması önemli. Şirketlerimizde kadın istihdam oranı 2020'nin ilk çeyreğinde yüzde 50-55 seviyelerine yükseldi. Kadına ve kadın iş gücüne güveniyorum, turizm sektöründe kadın yatırımcı ve yönetici olarak iş alımlarında tesislerimizde kadına verilen istihdamın bizzat takibini yapıyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA