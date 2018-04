Bu Film Zulme Karşı Bir Başkaldırı Hikayesi"

Yapımcı Halis Cahit Kurutlu, "Kardeşim İçin Der'a" filminin dolaylı ya da doğrudan birçok ülkenin müdahil olduğu Suriye'deki bugünkü şartları doğuran olayları konu edindiğini belirterek, "Filme bir savaş filmi gözüyle bakmamak gerekiyor. Bir özgürlük arayışı, zulme karşı başkaldırı hikayesi demek daha doğru olur." dedi.

TRT'nin ortak yapımcısı olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da destek verdiği, Suriye'deki iç savaşın sebeplerine odaklanan "Kardeşim İçin Der'a", yarın izleyiciyle buluşacak.

Galası Salı günü Suriye'de yapılan filmin senaryosunu kaleme alan ve yapımcılığını üstlenen Kurutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, filmin gerçek hikayeler üzerine kurulu olduğunu söyledi.

Kurutlu, Kardeşim İçin Der'a filminin Gaziantep'in yanı sıra Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Halep kentinin Cerablus ilçesinde çekildiğini dile getirdi.

Suriye'deki gelişmelerin filmle birlikte daha iyi anlaşılacağını aktaran Kurutlu, "Film dolaylı ya da doğrudan birçok ülkenin müdahil olduğu Suriye'deki bugünkü şartları doğuran halk ayaklanmasının ilk kıvılcımını, Der'a'da başlayan ilk halk hareketini konu ediniyor. Filme bir savaş filmi gözüyle bakmamak gerekiyor. Bir özgürlük arayışı, zulme karşı başkaldırı hikayesi demek daha doğru olur. Der'a'da yaşananları tanıklarından dinledik. Dinlediklerimizin teyidini aldık. Güvenilir haber kaynaklarında Der'a ile ilgili yer bulmuş haberleri titizlikle inceledik." ifadelerini kullandı.

"Bu bir misyon filmi"

Kurutlu, çekimler için Cerablus'u özellikle tercih ettiklerine vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"Daha düne kadar çatışmaların yaşandığı yerde bugün Türkiye'nin inisiyatifiyle temin edilmiş bir huzur ortamı var. Türk ordusunun barış götürdüğü Cerablus, film çekimi yapılacak kadar huzurlu. Bu film, Türk ordusunun müdahalesiyle Cerablus'ta temin edilen insani yaşam koşullarının Afrin'de, Münbiç'te ve diğer yerleşim bölgelerinde de sağlanacağına dair bir kayıttır. Suriye'de yaşayan Arap, Kürt ve diğer topluluklar bilmelidir ki Türk ordusunun bölgedeki varlığı kendileri için bir talihtir."

"Kardeşim İçin Der'a"nın bir proje olmadığına dikkati çeken Kurutlu, "Bu bir misyon filmi, hatta bu yönüyle bir filmden fazlasıdır. Ticari kaygıları önceleseydik daha farklı bir konu tercih etmemiz gerekirdi tabii. Dünyayı ilgilendiren bir mesele üzerinde söz söyleyen ilk kişiler olmak istedik. Kardeşim İçin Der'a bir önsözdür. Bu anlamda çabamıza destek veren özellikle TRT Genel Müdürü İbrahim Eren Bey ile Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Halis Kurutlu, Türkiye'de ve uluslararası çevrelerdeki ilgiden memnun olduklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kazanç yalnızca gişede ölçülebilir bir değer değildir. Konu hakkında yeterli fikre sahip olmayan bir kişiye bile gerçeği anlatabilirsek kendimizi kazançlı sayacağız. Filmi izleyenler 'Kim haklı?' sorusunun cevabını bulacaklar. Suriye'de veya dünyanın başka bir yerinde haksızlığa, baskıya, saldırıya uğrayan her insanın, her topluluğun sözcülüğünü üstlenmek Türk milletinin karakteristik özelliklerindendir. Biz bu filmle Kerkük'ün, Filistin'in, Arakan'ın, Doğu Türkistan'ın, bütün mazlum halkların sözcülüğünü yapıyoruz. Kardeşim İçin Der'a bir umut fişeğidir. Hatırlanılmayan, yok sayılan, görmezlikten gelinen insanlar için fırlatılmış bir umut fişeği."

"Türkiye'nin daha müreffeh günlere varacağı muhakkak"

Filmi izlemeden yorum yapmanın doğru olmayacağının altını çizen Kurutlu, "Konuyla ilgili duyarlılığı güçlendirmek için galayı Suriye'de yaptık. Filmimizin ilklerinden biri de bu oldu. Ekip olarak devletimizin ve milletimizin menfaatleri istikametinde üzerine düşen vazifeyi icra etmiş olmanın huzuru içindeyiz. Herkes faaliyet alanında vatanseverlik anlayışıyla hareket ettiği takdirde Türkiye'nin daha güçlü ve müreffeh günlere varacağı muhakkaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Filmde İlker Kızmaz, Cem Uçan, Mehmet Çevik, Berna Koraltürk, Ahmet Arslan, Umut Karadağ ve Safa Tabur gibi oyunculardan oluşan geniş bir kadro yer alıyor.

Nizip AFAD kampındaki mültecilerin de dahil olduğu çekimleri dört hafta süren filmle, Türkiye ile Suriye arasındaki sosyo-kültürel bağı da gündeme getirmeyi amaçlanıyor.

Filmin yönetmenliğini ise "Baba Candır", "Ulan İstanbul" ve "Leyla ile Mecnun" gibi dizilere imza atan Murat Onbul üstleniyor.