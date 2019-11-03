Bu fil 40 yıldır bu kadını kucaklamaya geliyor! YAŞAMLARINI GÖRÜNCE ŞAŞIRACAKSINIZ...

03.11.2019 19:36

Kimsesiz fillerin koruyucusu ve arkadaşı Daphne Sheldrick ile tanışın. O dünyada güzellik ve iyilik de varmış dedirtecek türden şeyler yapan harika bir kadın. 1934 Kenya doğumlu Daphne, bir yandan öksüz yavru filleri rehabilite etmeye çalışırken bir yandan da onlarla hayatını geçiren harika bir kadın. Gelin bu filmlere bile konu olmuş hayat hikayesine daha yakından bakalım.

Kaynak: Youtube