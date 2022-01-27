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Bu Evde Herşey Tepetaklak

DailyMotion.com - Güncel

Kolombiya'da Guatavita'daki bu evde her şey tepetaklak. Evin tasarımcısı, ailesiyle birlikte Kolombiya'da yaşayan Avusturyalı girişimci Fritz Schall. Hem içeride hem de dışarıda her şeyin tepetaklak düzenlendiği bu evin adı ise 'Casa Loca', yani 'Deli Ev'.

Kolombiya'da Guatavita'daki bu evde her şey tepetaklak. Evin tasarımcısı, ailesiyle birlikte Kolombiya'da yaşayan Avusturyalı girişimci Fritz Schall. Hem içeride hem de dışarıda her şeyin tepetaklak düzenlendiği bu evin adı ise 'Casa Loca', yani 'Deli Ev'. Pandemi kısıtlamalarının gevşetilmesiyle beraber Deli Ev artık ziyaretçilere de açıldı.

DailyMotion.com - Güncel

Kolombiya, Pandemi, Güncel, Haber

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