Bu evde her bir kamyonla burun buruna gelebilirsiniz

Ankara'nın Çankaya ilçesinde dik bir yokuşta sürekli meydana gelen kamyon kazaları artık o bölgede yaşayan insanlar için sıradan bir hal aldı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde dik bir yokuşta sürekli meydana gelen kamyon kazaları artık o bölgede yaşayan insanlar için sıradan bir hal aldı. Yılda en az iki kazanın yaşandığı bölgede evi sürekli hasar gören ve her an ölümle burun buruna olduklarını söyleyen ev sahipleri ise bu problemin bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyor.

Çankaya'nın Mühye köyünün girişindeki 2 kilometrelik dik yokuş her an bir trafik kazasının yaşanmasına sebep olabiliyor. Özellikle kamyon kazalarının yaşandığı bölgede frenleri boşalan ve sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kamyonlar yokuşun kenarında kalan evin girişindeki duvara çarparak durabiliyor. En son kazanın dün yaşandığı yerde yine bir kamyon sürücüsü dik yokuşta aracının hakimiyetini kaybetti ve 80 santimetre kalınlığındaki duvara çarparak durabildi. Şans eseri kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Bugüne kadar aynı yerde ve evde yaşanan 11'i kamyon birisi otomobil kazası olmak üzere meydana gelen 12 kazada ise bir kişi hayatını kaybetti ve çokça kişi yaralandı. Yaşanan kazalardan dolayı diken üstünde olduklarını belirten ev sahipleri ise canlarının tehlikede olduğunu belirterek söz konusu sıkıntının derhal çözülmesini istiyor.

"Bir şey yapılması için ya benim ölmem lazım, ya birinin bunu görmesi lazım"

Yaklaşık 20 yıldır ikamet ettiği evde her yıl en az iki kamyon kazasının yaşandığını ve hayatlarının tehlikede olduğunu söyleyen kazazede ev sahibi Çağatay Atak, "Yokuştan aşağıya doğru gelen araçlar var. Bazısı hızlı geliyor, bazısı da frenin patladığını söylüyor. Burayı da kaçış rampası olarak kullanıyorlar. Önce kenara sonra da evin içine doğru giriyorlar. İlk öğrendiğimde hemen ailemi sordum. Annem aradı. Onlara sordum bir şeyiniz var mı diye. Onlar da yok dediler. Kamyonun şoföründe de bir şey yokmuş Allah'tan. Olan bizim eve oldu. Burası yaklaşık 2 kilometrelik bir yokuş aşağı yol. Yokuş aşağı gelen araçların büyük ihtimalle ya freni tutmuyor. ya da bir noktada şişme yapıyor. Patladıktan sonra da burayı kaçış rampası olarak kullanıp canlarını kurtarmaya çalışıyorlar. Bazısı da hızlı geliyor. Bilinçli olarak yapıyor. Adam buradan dönemeyeceğini düşünüp paldır kültür içeriye giriyor. Zaten bu burada olan 12'inci kaza. Bundan bir ay önce de yine kaza olmuştu. Herkese başvuru yaptık. Zabıtaya, belediyeye, CİMER'e. Herkese şikayette bulundum ama herhangi bir şey yapmadılar. İşin kötüsü, ben kendim yol kenarına bariyer koyduğumda, kazayı engellemeye çalıştığımda, vuran arkadaşa eğer bir şey olursa adam öldürmekten ben yargılanıyorum. Bir şey yapılması için ya benim ölmem lazım, ya birinin bunu görmesi lazım. Her sene bir iki tane kesin kaza oluyor burada. Buraya bugüne kadar 12 araç girdi. Bir tanesi normal binek bir araçtı. İlerideki taşa girip aracını ters döndüren birisi vardı. Bir tek o vefat etti" şeklinde konuştu.

"Bu yolu kaçış rampası olarak kullanıyor"

Sıkıntının bir an önce halledilmesini isteyen Atak, "Maddi olarak yaklaşık 25 bin lira zararım oldu. Bu adamların frenlerinin patlamaması lazım. Bunun kontrollerini kim yapıyorsa kabahati onda buluyorum. Bu yolu kaçış rampası olarak kullanıyor. Ben bu yolun kenarına bariyer istedim. Şu ana kadar herhangi bir gelişme olmadı. Ben kendi duvarlarımı yaptım. Bu duvarlar kırılmıyor. Bizim istediğimiz bir çaresine bakılsın. İki gün sonra yaz gelecek. İnsanlar dışarıda olacak. Buraya bir araba girdiği zaman benim aileme zarar verdiği zaman bunu kimse ödeyemez" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı