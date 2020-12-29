Bu ev ziyaretçilerin başını döndürecek
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Bu ev ziyaretçilerin başını döndürecek

29.12.2020 12:32 | Son Güncelleme: 29.12.2020 12:37
Bu ev ziyaretçilerin başını döndürecek

Tavana yerleştirilmiş koltuk, sehpa, lavabo ve diğer eşyalarla ziyaretçilerin başını döndüren Ters Ev'lerden biri de Yüreğir'de yapılıyor.

Tavana yerleştirilmiş koltuk, sehpa, lavabo ve diğer eşyalarla ziyaretçilerin başını döndüren Ters Ev'lerden biri de Yüreğir'de yapılıyor.

Yüreğir Belediyesi, son zamanlarda ülke genelinde sayıları artan ve kurulduğu şehirlerde ilgi odağı olan Ters Ev projesini Yüreğir Millet Bahçesi içinde hayata geçiriyor. İnşaatı tamamlanmak üzere olan ters evin yeni yılın ilk aylarında ziyarete açılması hedefleniyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Ters Ev tamamlandığında sadece Yüreğir değil Adana'mız için yeni bir cazibe merkezi olacak. Böylece Adana'mızda yerli ve yabancı misafirlerimiz için gezilecek, görülecek yerler listesine bir yenisini daha eklemiş olacağız. Projemiz burada ağırlayacağımız binlerce ziyaretçimizle de kent turizmine, bölge esnafımıza önemli ölçüde katkı sağlayacak. Çok kısa zamanda açmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Park halindeki ters otomobil ve ters kapısıyla daha ilk andan itibaren misafirlerini şaşırtacak olan ters ev, temelindeki eğimli açı nedeniyle içine girildiği an baş dönmesi hissi verecek.

Ters eve gelen ziyaretçilerin evin içinde çektikleri fotoğraflarda bir hayli dikkat çekici olacak. Ziyaretçiler çektikleri fotoğrafları ters olarak düzenleyip kendilerine tavandaymış görüntüsü verebilecekler. - ADANA

Bu ev ziyaretçilerin başını döndürecek
Bu ev ziyaretçilerin başını döndürecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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