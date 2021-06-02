"Bu Esnaf ve Teşkilat Sizi Asla Unutmayacak"
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"Bu Esnaf ve Teşkilat Sizi Asla Unutmayacak"

'Bu Esnaf ve Teşkilat Sizi Asla Unutmayacak'
Habermetre - Haberler | Toplum

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) için hayata geçireceği İzmit Kadıköy Katlı Otoparkı'ndaki hizmet binası çalışmalarını yerinde gördü.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) için hayata geçireceği İzmit Kadıköy Katlı Otoparkı'ndaki hizmet binası çalışmalarını yerinde gördü. Birlik Başkanı Kadir Durmuş ve çok sayıda oda başkanın da yer aldığı incelemede, projenin geldiği son durumu yerinde gören Başkan Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Dairesi Başkanı Serkan Ihlamur'dan detaylı bilgi aldı. İnceleme sonrası oda başkanlarıyla bir hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Büyükakın, burada yaptığı açıklamada, "Esnaf arkadaşlarımızın ve odalarımızın böyle bir alana ihtiyacı vardı. Esnafımızın işlerini halledileceği ve hizmet ofislerin olduğu güzel bir mekan oldu. Ağustos sonu inşallah odalarımız için yaptığımız bu hizmet binamızın anahtarını kendilerine teslim edeceğiz" dedi.

"HİZMET BİNAMIZIN ANAHTARINI KENDİLERİNE TESLİM EDECEĞİZ"

"Aslında ilk başta bir odada ve bu bölgede yaptığımız toplantıda da böyle bir mekan nasıl yapılır diye kendi aramızda konuşmuştuk" diyerek açıklamalarını sürdüren Başkan Büyükakın, "Yaptığımız çalışma sonrasında Kadıköy Katlı Otopark'ta bu çalışmanın yapılması kararını vermiştik. Geldiğimiz süreçte odalarımızın ofis ve toplantı ihtiyaçlarını karşılama açısından iyi bir proje oldu. Burada ki çalışmamız Ağustos sonu gibi de inşallah bitecek. Esnaf arkadaşlarımız burada rahat edecekler ve güzel hizmetler ortaya koyacaklar. Genel kurullarını ve toplantılarını yapmakla birlikte oda faaliyetlerini yürütebilmek için oda başkanlarımızla yönetim kurulunun çalışmalarını sürdüreceği yerler olacak. Ağustos sonu inşallah odalarımız için yaptığımız bu hizmet binamızın anahtarını kendilerine teslim edeceğiz" şeklinde konuştu.

"ALLAH SİZLERİN YAR VE YARDIMCISI OLSUN"

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş ise, ortaya konan eser için oda başkanları ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın'a teşekkür ederken, "Başkanım Allah sizlerin yar ve yardımcısı olsun. Birliğimiz, tüm teşkilatımız ve esnaflar sizi asla unutmayacak. Üyelerimize ve kentimize hizmet edebilmek için çok güzel bir yere sahip olacağız" diyerek duygularını ifade etti. Birliktelik oda başkanları ve bölge esnafı ile çekilen hatıra fotoğrafının ardından son erdi.

'Bu Esnaf ve Teşkilat Sizi Asla Unutmayacak'

Kaynak: Habermetre

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