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Bu elma tazeliğini aylarca koruyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Bu elma tazeliğini aylarca koruyor

Sadece Sivas'ın Gürün ilçesinde yetiştirilen Hünkar elması, kabuğundaki kalın yağ tabakası ile tazeliğini aylarca koruyabiliyor.

Sadece Sivas'ın Gürün ilçesinde yetiştirilen Hünkar elması, kabuğundaki kalın yağ tabakası ile tazeliğini aylarca koruyabiliyor. Bu özelliği ile dikkat çeken elmanın hasadına başlandı.

Sadece Sivas'ın Gürün ilçesinde yetiştirilen Gürün Hünkar elması, kabuğundaki kendine özgü yağ tabakası ile aylarca tazeliğini koruyabiliyor. Her yıl eylül ayının ortalarında toplanan elma dalında ve serin ortamda altı ay kadar çürümeden tazeliğini koruyabiliyor. Hünkar elmasını diğer elmalardan ayıran diğer özellikleri ise iriliği, lezzeti ve sulu soluşu. Bu yıl verimin yüksek olmasından dolayı memnun olan elma üreticilerini fiyatın düşük olması ise düşündürüyor. Bu yıl Hünkar elmasının kilogram fiyatı 3 ila 7 lira arasında değişiyor.

Yetiştirdiği elmaları toplayan Yasin Kayacı, "Bu yıl ürün kalitesi ve miktarı çok yüksek. Elma kabuğundaki yağ oranı da iyi. Elmaları tek tek elle toplayıp kasalıyoruz. Rekolte bizi mutlu etse de fiyatın düşük olması bizi düşündürüyor" şeklinde konuştu. - SİVAS

Bu elma tazeliğini aylarca koruyor

Bu elma tazeliğini aylarca koruyor

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