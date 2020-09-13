Bu ekskavatörü çocuklar kullanıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bu ekskavatörü çocuklar kullanıyor

Sivas'ta bir işletmeci, vatandaşların izlerken oldukça zevk aldığı ekskavatörü çocukların kullanımına sundu.

13.09.2020 10:41 | Son Güncelleme: 13.09.2020 10:51

Sivas'ta bir işletmeci, vatandaşların izlerken oldukça zevk aldığı ekskavatörü çocukların kullanımına sundu.

Sivas'ta çocukların kullandığı elektrikli mini ekskavatör dikkat çekiyor. Türk insanının büyük bir zevkle izlediği iş makinesi Sivas'ta bir işletmeci tarafından çocukların kullanımına sunuldu. Kent merkezinde sanayi sitesinde bir usta tarafından oldukça ucuza üretilen mini elektrikli ekskavatör Paşabahçe mesire alanı içerisinde bulunan bir düğün salonunun bahçesine konuldu. İşletmeci Ümit Türkyılmaz tarafından düğün salonunun bahçesine konulan ekskavatör ile çocuklar hem eğleniyor hem de el becerilerini geliştiriyor. Dakikası 1 liradan kullanılan, sağa sola dönüp kepçesiyle de kum alabilen ekskavatör çocukların oldukça ilgisini çekiyor.

"EĞİTİM VE EĞLENMEK AMACI İLE YAPTIRDIK"

Düğün salonu işletmecisi Ümit Türkyılmaz, ekskavatörü çocukların eğitim ve eğlenmeleri amaçlı yaptırdıklarını ifade ederek, "Bu kepçeyi sanayide yaptırdık, çocuklara eğitim ve eğlenmek amaçlı olsun diye. Çocuklar geldiğinde boş durmasınlar uğraşsınlar, öğrensinler, bir şeyler kazansınlar. Elektrik kullandığımız için cüzi bir ücret alıyoruz. Geçen sene işler iyiydi, bu sene koronadan dolayı işletmeler komple yatıyor, biz de yatıyoruz. Düğünler olduğunda talep vardı. Farklı oyuncaklarımız da var onlara da talep vardı ama artık yok" dedi.

Çocuklar ise ekskavatörü kullanınca oldukça zevk aldıklarını ifade etti.

(İHA)

Bu ekskavatörü çocuklar kullanıyor

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Erol Evgin Beren Saat Ferhat Göçer Demet Akalın
Spor Erol Bulut Sergen Yalçın Nihat Özdemir Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Eylül Ankara Antalya Polatlı
Şu an buradasınız: Bu ekskavatörü çocuklar kullanıyor - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.9.2020 11:00:00. #1.15#
title