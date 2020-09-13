Bu ekskavatörü çocuklar kullanıyor Sivas'ta bir işletmeci, vatandaşların izlerken oldukça zevk aldığı ekskavatörü çocukların kullanımına sundu.

Sivas'ta bir işletmeci, vatandaşların izlerken oldukça zevk aldığı ekskavatörü çocukların kullanımına sundu.

Sivas'ta çocukların kullandığı elektrikli mini ekskavatör dikkat çekiyor. Türk insanının büyük bir zevkle izlediği iş makinesi Sivas'ta bir işletmeci tarafından çocukların kullanımına sunuldu. Kent merkezinde sanayi sitesinde bir usta tarafından oldukça ucuza üretilen mini elektrikli ekskavatör Paşabahçe mesire alanı içerisinde bulunan bir düğün salonunun bahçesine konuldu. İşletmeci Ümit Türkyılmaz tarafından düğün salonunun bahçesine konulan ekskavatör ile çocuklar hem eğleniyor hem de el becerilerini geliştiriyor. Dakikası 1 liradan kullanılan, sağa sola dönüp kepçesiyle de kum alabilen ekskavatör çocukların oldukça ilgisini çekiyor.

"EĞİTİM VE EĞLENMEK AMACI İLE YAPTIRDIK"

Düğün salonu işletmecisi Ümit Türkyılmaz, ekskavatörü çocukların eğitim ve eğlenmeleri amaçlı yaptırdıklarını ifade ederek, "Bu kepçeyi sanayide yaptırdık, çocuklara eğitim ve eğlenmek amaçlı olsun diye. Çocuklar geldiğinde boş durmasınlar uğraşsınlar, öğrensinler, bir şeyler kazansınlar. Elektrik kullandığımız için cüzi bir ücret alıyoruz. Geçen sene işler iyiydi, bu sene koronadan dolayı işletmeler komple yatıyor, biz de yatıyoruz. Düğünler olduğunda talep vardı. Farklı oyuncaklarımız da var onlara da talep vardı ama artık yok" dedi.

Çocuklar ise ekskavatörü kullanınca oldukça zevk aldıklarını ifade etti.

(İHA)

Kaynak: İHA