Bu Ekonomik Savaş Boşa Çıkacaktır"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin ekonomik bir savaş ile karşı karşıya olduğuna işaret ederek, "Biz en zor günlerimizde hep birlik ve beraberlik içinde hareket ettik. Bunu en son 15 Temmuz gecesi tüm Türkiye'de sokaklarda mücadele ederek gösterdik. Dolayısıyla bu ekonomik savaş da boşa çıkacaktır." dedi.

Bakan Kurum, Samsun Valisi Osman Kaymak'ı ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ekonomik bir savaşla karşı karşıya bulunduğunu belirtti.

Gelecek yıl Atatürk'ün Samsun'a gelişinin 100'üncü yılının kutlanacağını anımsatan Kurum, şunları söyledi:

"Ekonomik savaş içinde olanlara Samsun'dan şunu söylüyorum. Bu milletin tarihine bir baksınlar. Bu millet tarihte, neler yapmış, en zor günde nasıl beraber olmuş, nasıl mücadele etmiş, buna bakıp ona göre hareket etsinler. Biz en zor günlerimizde hep birlik ve beraberlik içinde hareket ettik. Bunu en son 15 Temmuz gecesi tüm Türkiye'de sokaklarda mücadele ederek gösterdik. Dolayısıyla bu ekonomik savaş da boşa çıkacaktır. Biz güçlü ülke olarak inşallah yolumuza devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ve liderliğinde açıkladığı projeleri hızlı şekilde yapacağız. Bunu tüm milletimizin bilmesini istiyorum. Biz projelerimize ve 100 günlük icraatlarımıza aynı şekilde aynı hızla ve aynı kararlılıkla devam edeceğiz."

Samsun'un sağlık, turizm, spor merkezi olduğunu, kentte 9 Mavi Bayraklı plaj bulunduğunu bildiren Kurum, "Samsun denize sıfır atık bırakan kent." dedi.

Kurum, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin 100 günlük eylem planı içinde deltanın UNESCO mirası olması yönünde çalışmalar yapacaklarını belirterek, "İnşallah buradaki doğal ve tarihi doku olan deltayı UNESCO miras listesine sokmak için çalışacağız. Burası gerçekten görülmeye değer doğal bir mekan." ifadesini kullandı.

Samsun'daki kentsel dönüşüm noktalarını yerinde inceleyeceklerini vurgulayan Kurum, "Bilhassa problemli gördüğümüz İlkadım ve Canik ilçelerimizdeki kararları bugün alacağız ve hızlı şekilde buralarda kentsel dönüşüm projelerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yine şehrin içinde kalmış bir çok sanayi sitemiz var, şehrin ihtiyaçlarını giderecek ve şehre zarar vermeyecek alanlarda yeni sanayi alanları üreteceğiz. Bunun kararını da bugün vereceğiz." diye konuştu.

19 Mayıs Stadyumu millet bahçesi oluyor

Bakan Kurum, eski 19 Mayıs Stadyumu'nun bulunduğu alanın millet bahçesi olarak projelendirildiğine işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Stadyumun yıkımına başlanacak. Buranın da inşallah yerel seçim öncesi millet bahçesi olması noktasında hızlı bir çalışmamız devam ediyor. Ayrıca tüm resmi kurumlarda sıfır atık projesi yürütüyoruz. Bu projeyi Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde yürütüyoruz. Emine Hanım bu projeye çok önem gösteriyor. Biz de 100 günlük eylem planı içinde bunu inşallah tüm Türkiye'de yaygın hale getireceğiz."

Ziyarette, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin de hazır bulundu.