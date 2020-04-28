Bu ekmek ramazanda tok tutuyor 3 ay bayatlamıyor
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Bu ekmek ramazanda tok tutuyor 3 ay bayatlamıyor

NİĞDE'de, genellikle köylerde tüketilen ve 'çörek' olarak bilinen patatesli ekmek, ramazan ayında yoğun ilgi görüyor.

Bu ekmek ramazanda tok tutuyor 3 ay bayatlamıyor
28.04.2020 15:49 | Son Güncelleme: 28.04.2020 15:49

NİĞDE'de, genellikle köylerde tüketilen ve 'çörek' olarak bilinen patatesli ekmek, ramazan ayında yoğun ilgi görüyor.   

Yöresel olarak tüketilen 'çörek' un ile patatesten yapılıyor. Niğde çöreği, ramazan ayında iftar ve sahurda tüketilmesi durumunda tok tutma ve 3 ay bayatlamama özelliğiyle de dikkat çekiyor. Fatma Sayın, bu ekmeği çocukluğundan bu yana yaptığını belirterek, "Köyde evlerimizde yaptığımız çörek ekmeğini şehirde de satarak ev ekonomisine katkıda sağlamak istedim. Fırında kız kardeşim ile çocuklarım bana yardım ediyor. Bu düşünceyle bir fırın tutarak çalışmaya başladım. 1 aydır çörek ekmeği üretiyoruz. Niğdeli vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösteriliyor. Ramazan ayının gelmesiyle bu ilgi daha da arttı. Tanesini 3 liradan satıyoruz" dedi.

'3 AY BAYATLAMADAN TÜKETİLEBİLİR'

Çörek ekmeğini yıllardır köylerinde yapıldığını anlatan Fatma Sayın, "Çörek ekmeğini un, patates, süt gibi doğal ürünlerle yapıyoruz. Üzerine de kızarması için ayran sürüyoruz. Ekmeğimiz doğal olduğu için herkes tarafından tercih ediliyor. Ramazan ayında da tok tutma özelliği var. Aynı zaman da dolapta saklandığı sürece 3 ay boyunca bayatlamadan tüketebiliyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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