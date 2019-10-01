Bu eğitim hayat kurtarır

01.10.2019 09:40

Mamak Belediyesi, Türk Kızılayı Mamak Şubesi ile ortaklaşa belediye çalışanlarına yönelik uygulamalı ilk yardım eğitimi düzenledi.



Mamak Belediyesi hizmet binasında gerçekleşen eğitimde personele genel ilk yardım bilgileri, yaşam belirtileri, solunum yolu tıkanıklığı, göğüs ağrısı gibi konularda uygulamalı bilgilendirme yapıldı. Eğitim boyunca pratik bilgilerin yanı sıra cansız mankenler üzerinde uygulamaların da yaptırılması, personelin derse etkin katılımını sağladı. Her vatandaşın bu bilgilere sahip olmasını önemsediklerinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "İlk yardım hayati bir öneme sahip. Kaza anında ve sonrasında en doğru şekilde hareket etmek, tedbir almak kazanın en az hasarla atlatılmasını sağlar. Personelimize yönelik bu eğitimler devam edecek" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA