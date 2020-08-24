Bu eğitim hasta refakatçilerine yol gösteriyor
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Bu eğitim hasta refakatçilerine yol gösteriyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yatalak ve bakıma muhtaç hasta yakınlarına konusunda eğitimli ve deneyimli eğitim hemşireleri tarafından verilen 'Hasta Refakatçi Eğitimi' devam ediyor.

Bu eğitim hasta refakatçilerine yol gösteriyor
24.08.2020 10:34 | Son Güncelleme: 24.08.2020 10:37

Daha önce verilen teorik eğitimlerinden ardından uygulamalı olarak vatandaşların kendi evlerinde uygulamalı olarak bilgiler sunuluyor. Hasta yakınları verilen hizmetin çok değerli olduğunu kendilerine moral verdiğini ifade ediyor.

HASTA REFAKATÇİ EĞİTİMİ

Çeşitli rahatsızlıklardan dolayı yatağa bağımlı olarak hayatına devam ve bakıma muhtaç olan hastalar ve hasta yakınları için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca hasta refakatçilerine deneyimli eğitim hemşireleri tarafından 'Hasta Refakatçi Eğitimi' veriliyor. Daha önce yapılan teorik eğitimlerin ardından uygulamalı eğitimler başladı. Bu kapsamda eğitim hemşireleri tarafından hasta vatandaşın kaldığı eve gidilerek hasta bakımını üstlenen yakınlara bireysel uygulamalı eğitim veriliyor.

UYGULAMALI EĞİTİM

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü eğitim birimince verilen eğitimlerde yatak yaralarının engellenmesi, hastanın temizlik ihtiyaçları, cilt bakımı, hastaların beslenme ve ilaç kullanımı, fiziksel egzersizler ve psikolojik destek konularında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca yatağa bağımlı hasta bakımı uygulamalı olarak refakatçilere gösterildi.

YATALAK HASTA ÖNEMLİ BİR SORUMLULUK

Yatağa bağımlı olan kişilerin birçok sıkıntı yaşadığına dikkat çeken eğitmenler, yatalak hastalarda sürekli yatmaktan kaynaklanan cilt ve deri hastalıkları oluşabileceğini, uzun süre yatağa bağımlı kalan kişilerde kas ve kemik dokusunda azalma oluşabileceğinden hasta yakınlarına çok fazla sorumluluk düştüğünü belirtti.

"BİZİ DÜŞÜNÜLEREK YAPILMIŞ BİR UYGULAMA"

Başiskele'de ikamet eden hasta refakatçi eğitimine katılan Alpaslan Aşkar; "Annem 79 yaşında ve 8 senedir yatağa bağlı. Son bir yıldır da solunum cihazına bağlı. Beyine giden damarlarda tıkanıklık ve daralmadan dolayı bu duruma geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne tüm hasta yakınları olarak teşekkür ediyoruz. Belediyemizin hasta refakatçi eğitimine katıldık. Bizleri düşünerek yapılmış, bizim derdimize derman olan bir hizmet. Hemşireler evimize kadar gelip bize hastamızla nasıl ilgilenmemiz gerektiğini uygulamalı anlattılar. Bu tür zamanlarda bize destek olunması bize moral veriliyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a ne kadar teşekkür etsek az" açıklamasında bulundu.

BİLGİ İÇİN 153'Ü ARAYIN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Hasta bakımı refakatçi eğitimlerinin yanı sıra yatalak hastalar için önemli bir ihtiyaç olan evde bakım, hasta karyolası gibi önemli hizmetler veriyor. Hasta bakımı refakatçi eğitimlerinden faydalanmak isteyen hasta yakınlarının 153 numaralı çağrı merkezini aramaları yeterli.

Kaynak: Bültenler

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