Bu duvar Türkiye'de ilk

Trabzon'un Yomra ilçesindeki jimnastik salonunda yapımı tamamlanan sportif tırmanma duvarı Türkiye'de kapalı alanda yapılan ve standartları sağlayan ilk ve tek hız duvarı oldu.

Uluslararası Tırmanış Sporu Federasyonu (IFSC) standartlarına uygun inşa edilen 320 metrekare alana sahip tesisin açılışı Türkiye Şampiyonası ile yapılacak. Türkiye'de kapalı alandaki standartları sağlayan ilk hız duvarının bulunduğu tesis, ekim ayında da uluslararası organizasyona ev sahipliği yapacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan uluslararası standartlarda tırmanış duvarı ile ilgili bilgi veren Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, duvarın lider, boulder ve hız duvarı olmak üzere üç kısımdan oluştuğunu kaydetti. Öztürk "Trabzon'da 50'nin üzerinde branşta spor yapılabiliyor. Bunlara artık tırmanış da eklenecek ve dev organizasyonlar burada yapılacak. Öte yandan adrenalin dolu bu branşı sadece sporcular değil, aynı zamanda halkın kullanabileceği bir ortam oluşturacağız" diye konuştu.

Trabzon'da tamamlanan duvarın Türkiye'de kapalı alanda yapılan ve standartları sağlayan ilk ve tek hız duvarı olduğunu ifade eden Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sercan Erol ise "Duvarın resmi açılışı Ağustos ayında Türkiye Hız Şampiyonası ile yapılacak. Ekim ayında ise Balkan ve Kafkas ülkelerinin katılımı ile Karma Şampiyona düzenlenecek ve bu önemli turnuva, Trabzon'da bu branşta yapılacak olan ilk uluslararası organizasyon olacak" dedi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar ise yaptığı açıklamada "Trabzon ve Rize dağcılık konusunda çok aktif olduğumuz bölgelerimiz. Bu duvar sayesinde sporcular hep zinde olacak, ayrıca bölgede genç sporcuların yetişmesinde büyük katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan olimpik ölçülerdeki tesiste Lider (zorluk) duvarının genişliğinin 7, uzunluğunun 15 metre, Hız (speed) duvarı 8 - 15 metre ve Kısa Kaya (bouldering) duvarı da 5 - 4 metre ölçülerinde olduğu belirtildi. - TRABZON

Kaynak: İHA