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Bu dünya da biz de varız dediler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Bu dünya da biz de varız dediler

Sen Düzce Şubesi'ne bağlı olarak faaliyetlerine devam eden Engelliler Komisyonu, 3 Aralık Dünya Engelliler günü sebebi ile kurum ve kuruluş ziyaretlerini gerçekleştirerek, "Bu dünya da biz de varız" dediler.

DÜZCE (İHA) - Sen Düzce Şubesi'ne bağlı olarak faaliyetlerine devam eden Engelliler Komisyonu, 3 Aralık Dünya Engelliler günü sebebi ile kurum ve kuruluş ziyaretlerini gerçekleştirerek, "Bu dünya da biz de varız" dediler.

Memur-Sen Engelliler Komisyonu 3 Aralık Dünya Engelliler günü münasebeti ile kurum ve kuruluş ziyaretleri gerçekleştirdi. Engelliler komisyonu ilk olarak Düzce Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Talha Cebeci'yi ziyaret eden heyet burada engellilerin yaşadığı zorlukları ve ne tür sıkıntılarla karşılaştıkları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Heyet daha sonra Milli Eğitim müdür yardımcısı Turan Şahin'i ziyaret ederek burada okullarda ki engelli öğrencilerin hayatlarının düzenlenmesi için çalışmaların yapılmasını istediklerini belirtti. Heyet daha sonra Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli'yüi ziyaret etti. Engellilerin ulaşımda çektiği sıkıntıları görüşen Engelliler, Gösterişli'den sorunların çözümü için söz aldı. - DÜZCE

Bu dünya da biz de varız dediler

Bu dünya da biz de varız dediler

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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