"Bu dönerciden kimse aç gitmez"

Adanalı dönerci İbrahim Tuşci, "Bu dönerciden kimse aç gitmez" sloganıyla 'askıda döner' uygulaması başlattı

İbrahim Tuşci, günlük kendisi adına belirli bir miktar bağış yaptığını, ülke dışından da hayırseverlerden yoğun bir istek olduğunu belirtti



ADANA - Adanalı dönerci İbrahim Tuşci, kimsenin aç kalmaması için 'askıda döner' uygulaması başlattı. Uygulama kapsamında hayırseverler 5 TL karşılığında döner satın alıyor ve işletme dışında asılan tabelada kaç askıda döner olduğu belirtiliyor. İşletmeye başvuran ihtiyaç sahipleri de askıda döner uygulamasından yararlanabiliyor.

Uzun yıllar İstanbul'da işletmecilik yapan Tuşci, memleketi Adana'ya dönüş yapıp Seyhan ilçesi Küçüksaat mevkisinde dönerci dükkanı açtı.

İbrahim Tuşci, eşinin tavsiyesiyle de kimsenin aç kalmasını istemedi ve sosyal medyada gördüğü sosyal sorumluluk projelerinden etkilenip, kendi uygulamasını başlatma kararı aldı.

"Bu dönerciden kimse aç gitmez" sloganıyla harekete geçen Tuşci, 'askıda döner' uygulamasını hayata geçirdi. Uygulanan proje müşterilerden de ilgi gördü. Proje kapsamında hayırsever müşteriler, ister telefonla isterse de kendileri gelip 5 TL karşılığında döner satın alıyor ve işletmenin dışına asılan tabelada kaç askıda döner olduğu belirtiliyor. İşletmeye başvuran ihtiyaç sahipleri de askıda döner uygulamasından yararlanabiliyor. Ayrıca, ihtiyaç sahiplerinin döner istemekten çekinmemesi için Tuşci tarafından dönercinin dışına, 'Askı sistemi başlamıştır' yazısı ve İnsan Suresi'nin 8 ile 9'uncu ayeti yazıldı.

"Bu dönerciden kimse aç gitmez"

Sosyal sorumluluk projesini sosyal medya hesaplarından da paylaşan Tuşci, günlük kendisi adına belirli bir miktar bağış yaptığını ve ülke dışından da yoğun bir istek geldiğini kaydeden İbrahim Tuşci, "Adana halkının da bilinçlenmesini sağlamaya çalışıyoruz. Askıda döner sistemi artık ülke dışına yayıldı. Ülke dışından daha çok talep görmeye başladı. Almanya'dan çok yoğun talep geliyor. Hem telefonla arayıp hesap numarasına para aktarma karşılığında sipariş veren var hem de bizzat gelip burada dağıtan müşteriler var. Bu dönerciden kimse aç gitmez. Bunu yerine getirmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Geniş çaplı olsun istiyorum"

Askıda döner uygulamasına katkı sağlayanlardan İbrahim Suvari, "Güzel bir proje yapmışlar. Herkes yapsın istiyorum. Geniş çaplı olsun istiyorum. O yüzden ben çok memnun oldum. Ben de şimdi 2 döner alacağım ve hayır için 3 tane yaptıracağım" dedi.

Askıda döner projesi kapsamında döner alan bir ihtiyaç sahibi de, "Memnunum. Karnımız doyuyor. Hergün geliyorum buraya yiyorum" ifadelerini kullandı.

Uygulamayı beğenen bir vatandaş da, karın doyurmanın dünyada en güzel iyilik olduğunu ifade ederek, "Cebinde parası olmayan, ihtiyacı olan insanlar yardımsever vatandaşlar sayesinde burada yemek yiyorlar. Bizde geliyoruz bazen burada küçük bir miktar para veriyoruz, ihtiyacı olanlarda yiyor. Karın doyurmaktan daha güzel ne olabilir?" diye konuştu.