Bu dönercide öğrencilerin parası geçmiyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bu dönercide öğrencilerin parası geçmiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Bu dönercide öğrencilerin parası geçmiyor

Karabük'te bir hayırsever, vefat eden babasının hayrına 'Öğrenciye Askıda Döner' uygulaması başlattı.

KARABÜK (İHA) - Karabük'te bir hayırsever, vefat eden babasının hayrına 'Öğrenciye Askıda Döner' uygulaması başlattı. Öğle arasında okuldan ayrılarak yemek için dönerciye gelen öğrenciler para alınmaması karşısında şaşkınlık yaşıyor.

Karabük'te isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever ölen babası için, öğrencilerin aç kalmaması amacıyla dönerciyle anlaştı. Hayırseverden ücretini alan dönerci, 'Öğrenciye Askıda Döner' uygulaması ile dükkana gelen öğrencilere ücretsiz ekmek arası döner dağıtmaya başladı. Yedikleri dönerin ücretini ödemeye çalışan öğrenciler kendilerinden para alınmaması karşısında şaşkınlık yaşadı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan dükkan sahibi Halil Özdemir, "Hayırsever bir abimiz öğrencilere döner dağıtmamızı istedi. Babası vefat etmiş. Onun hayrına dağıttık inşallah" dedi.

Özdemir, öğrencilerin para uzattıklarını ve şaşırdıklarını ifade ederek, "Bu tür uygulamalardan hoşnut olduklarını söylediler. Öğrenci kardeşlerimizin zaten belli bir bütçesi var. Allah böyle hayır yapan vatandaşlarımızın sayısını artırsın inşallah" diye konuştu. - KARABÜK

Bu dönercide öğrencilerin parası geçmiyor

Bu dönercide öğrencilerin parası geçmiyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Tunç Soyer Hulusi Akar Vladimir Putin
Magazin Seda Sayan Esra Erol Bülent Ersoy
Spor Muslera Mesut Özil Sergen Yalçın Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Şans Oyunları Rüya Tabirleri Olaf Scholz Jerome Powell Armin Laschet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bu dönercide öğrencilerin parası geçmiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 15:03:02. #1.11#