Bu dönemde en riskli grup yaşlılar!
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İtalya, Güncel

Bu dönemde en riskli grup yaşlılar!

Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr Görkem Astarcıoğlu, Hastalıkta en riskli grup yaşlılar, gebeler, kronik hastalığı olanlar ve çocuklardır. diyerek açıklamada bulundu.

16.03.2020 11:13 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:15
Bu dönemde en riskli grup yaşlılar!

Hastalık 2-14 gün süren kuluçka döneminden sonra mevsimsel grip gibi başlar. Ateş, baş ağrısı, gözlerde yaşarma, boğaz ağrısı, burun akıntısı, öksürük gibi üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları ortaya çıkar. Yüksek ateş ve öksürüğe eşlik eden nefes darlığı uyarıcı olmalıdır. Bazı hastalarda bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısı gibi şikayetler ön planda olabilir.

Bu nedenle önlem almak gerekiyor.

Halen tedavisi ve aşısı bulunmayan bu hastalık için korunma önlemlerine dikkat etmeli ve bağışıklık sistemimizi güçlendirmeye çalışmalıyız.

Ülkemize henüz yeni giriş yaptığını bildiğimiz bu virüs için önümüzdeki 2-3 hafta çok önemli. Hepimizin sorumluluk bilinciyle davranması gerekmekte.

Abartıldığını düşünen grupta ya da Dünya'nın sonunun geldiğine inanan diğer grupta olmanız farketmez. Çünkü birbirimize karşı sorumlu olduğumuz bir dönemdeyiz. Yapacağımız hatalar birkaç kişiyi etkileyebilir. Zorunda olmadıkça evden çıkmamaya özen göstermeli, önceden planlanmış seyahat, toplantı, fuar, kongre, düğün, nişan , gün ve sohbetleri iptal etmeliyiz.

Okulların tatil edilmesinin önemli bir uyarı olduğunu, sosyal izolasyon sağlamamızın hayati önem taşıdığını bilmeliyiz.

Tüm bunların bilinciyle sorumluluklarımızı yerine getirirken; düzenli ve dengeli beslenmeye yani yeterli sıvı almaya, kaliteli protein, doğal sebze/meyve, vitamin, mineral ve antioksidanlardan zengin beslenmeye çalışmalıyız.

Çocuklarımız için de geçerli bu. Çocuklar uyku düzenlerine dikkat etmelidirler. Bunun yanında onlara el yıkama alışkanlığını kazandırmalıyız. Ayrıca destek ürünler kullanılabilir.

Resveratrol ve kuersetin içeren besinler ile bunları içeren takviyeler enfeksiyonlara karşı savunmamızı güçlendirir.

Çinko, C vitamini, bal içeren , karamürverli , prebiyotik özelliği olan pektin içerikli bağışıklık destekleyici ürünler kullanılabilir.

Ancak bu ürünlerin yüzde 100 doğal olduğundan emin olmak gerekir.

Bu ürünlerle birlikte dengeli beslenmeyle birlikte çocuklarımızın bağışıklığını kuvvetlendirebiliriz.

İtalya'da bir çocuğun enfekte olduğu haberleri geliyor.

Kaynak: Bültenler

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