Bu domatesler dalından vatandaşa ulaştırılıyor

Eskişehir'de sebze yetiştiriciliği yapan Vahap Demir, tohumunu elleriyle ektiği domatesleri tarlasına 20 metre mesafedeki tezgahında satıyor.

Eskişehir'de sebze yetiştiriciliği yapan Vahap Demir, tohumunu elleriyle ektiği domatesleri tarlasına 20 metre mesafedeki tezgahında satıyor.

Sultandere 75. Yıl Mahallesi'nde 35 dönümlük arazisi bulunan Vahap Demir, 20 yıldır sebze üreticiliği yapıyor. Farklı türlerde sebze yetiştiren Demir, tarlasının 20 metre uzağındaki manav tezgahında ürünlerini satıyor. Demir, arazisinin büyük bir bölümüne ektiği domatesleri dalından vatandaşa ulaştırıyor. En doğal şekilde üretilen ve aracı maliyeti olmadan satılan domatesler, vatandaşlardan da ilgi görüyor.

Eskişehir'de 10 yıldır üreticilik yaptığını belirten Demir, vatandaşların birinci elden domates yediğini belirterek, "Ben bu işi 20 yıldır yapıyorum. 10 yıldır Eskişehir'deyim. Tezgahımda sattığım tüm sebzelerin üretim aşaması başından sonuna kadar bana ait. Her aşamada emeğim var. Durum böyle olunca tezgahımdaki ürünü de gönül rahatlığıyla satıyorum. Olabilecek en doğal şekilde üretiyoruz. Vatandaş birinci elden domates yiyebiliyor" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı