Bu doktor şampiyon kanaryalar yetiştiriyor

04.02.2020 12:24 | Son Güncelleme: 04.02.2020 12:28

Samsun'da Dr. Ahmet Oğuz Alaylı, hobi olarak başladığı kanarya yetiştiriciliğinde 16 yılda kuşlarıyla katıldığı Türkiye ve dünyadaki yarışmalarda 500'e yakın kokart ve madalya kazandı.



Dr. Ahmet Oğuz Alaylı, hobisiyle hem işinin stresini atıyor hem de Türkiye'yi dünya genelindeki yarışmalarda elde ettiği derecelerle temsil ederek gururlandırıyor. Yetiştirdiği kanaryalar ile bu seneye kadar 10 tane dünya derecesi alan Alaylı, en son 24-26 Ocak tarihleri arasında Portekiz'de 24 bin kuşun katıldığı yarışmada gloster ırkında Kulatepe ile birincilik, ikincilik ve Yeşiltepe ile üçüncülük aldı.



Kanarya yetiştiriciliğine nasıl başladığını anlatan Dr. Alaylı, "1998 yılında Samsun'a geldiğimden beri ırk kanaryaları ile uğraşmaya başladım. Gloster ırkı ilk heyecanım. Bu yıl Portekiz'de dünya yarışması oldu. Değişik ırklardan 24 bin kuş katıldı. Dünyada en yüksek puanı alan kuş 95 puan, bizim kuşlarımız da 94 puan aldı. Bu sene de gloster ırkında Kulatepe'yle birincilik, ikincilik ve Yeşiltepe'yle üçüncülük alarak Samsunumuza ve kendime çok büyük bir onur olduğunu hissediyorum. Glosterin yanında daha sonra border, yorkshire ve norwich ırklarını beslemeye başladım. 300-400 kadar kuşum var" şeklinde konuştu.



Yaptığı hobinin özveri gerektirdiğini belirten Dr. Alaylı, "Atakum İlçe Sağlık Müdürlüğünde çalışıyorum. Kendime özveri yapıp sabah erken saatlerde 6- gibi gelip, 8'de işe gidiyorum. Öğlen ve akşamları gelip bunların gerekli olan mama ve yemlerini bir arkadaşımla beraber hazırlıyoruz. 16 yılda dünya derecesi olarak 2005'ten sonra biz katıldık. İlk başta dünya dereceleri az geliyordu. 10 tane gloster dalında dünya derecem var. Türkiye'de glosterde en fazla derece alan ikinci kişiyim şimdiye kadar" diye konuştu.



Kuşlarına bir değer biçmediğini dile getiren Alaylı, "Her işin bir maliyeti var tabii ama biz arkadaşlarımızla kuşları değişerek bu maliyeti belli bir düzeyde tutmaya çalışıyoruz. Kanarya yetiştiriciliği özveri gerektiriyor. Bir de sevmek. Ben bir doktor olarak herkesin bir hobisi olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü insan yaşamında çok büyük stresler var. Benim en büyük hobim kuşlarım. Biz bu kuşları beslerken maddi bir değeri yok bizim için. Dünya derecesine girmiş kuşlarımı şu anda gelip birisi istese trilyon veya araba, ev vereyim dese benim için arabanın, evin bir kıymeti yok. Ama arkadaşlarımızla birbirimizden kuş değişimi yapıyoruz. Bu kuşu sevdiğim, gerçekten üreteceğine inandığım bir arkadaş olursa ücretsiz ona hediye edebilirim. Şu anda biri gelse trilyon verse vermem" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA