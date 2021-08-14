Bu depo ile Kocaeli'nin batı yakasındaki su ihtiyacı güvence altında
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Bu depo ile Kocaeli'nin batı yakasındaki su ihtiyacı güvence altında

Bu depo ile Kocaeli'nin batı yakasındaki su ihtiyacı güvence altında
Habermetre - Haberler | Toplum

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İzmit Su AŞ tarafından, ilimizin batı yakasının artan su ihtiyacını karşılamak ve yaz aylarındaki yüksek tüketimleri dengelemek amacı ile Dilovası ilçesinin Tavşancıl Mahallesi'nde 24 bin metreküp kapasiteli yeni bir su deposu yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İzmit Su AŞ tarafından, ilimizin batı yakasının artan su ihtiyacını karşılamak ve yaz aylarındaki yüksek tüketimleri dengelemek amacı ile Dilovası ilçesinin Tavşancıl Mahallesi'nde 24 bin metreküp kapasiteli yeni bir su deposu yapıldı.

GÜVENLİ VE SORUNSUZ SU TEMİNİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde vatandaşların güvenli ve sorunsuz su teminini sağlamak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İzmit Su AŞ tarafından Dilovası ilçesinin Tavşancıl Mahallesi'nde modern bir su deposu hayata geçirildi.

800 BİN NÜFUSUN YAŞADIĞI İLÇELERE HİZMET VERECEK

Halihazırda bulunan 10 bin metreküp kapasiteli deponun yanına yapılan yeni depo sayesinde, yaklaşık 800 bin nüfusun yaşadığı Dilovası, Darıca, Gebze ve Çayırova ilçelerine kesintisiz su temini güvence altına alındı.

YAKLAŞIK 16 MİLYON TL'YE MAL OLDU

Yaklaşık 16 milyon TL'ye mal olan yeni deponun boru bağlantı çalışmaları, geçtiğimiz yıl yapılan boru hattı güzergah değişikliği çalışmaları kapsamında tamamlanmış idi. Böylece devreye alma çalışmaları için herhangi bir su kesintisine gerek kalmayan yeni depo kolaylıkla işletmeye alındı.

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: Habermetre

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