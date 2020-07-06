Bu değirmende 3 asırdır un öğütülüyor Bu değirmende 3 asırdır un öğütülüyor Adana'nın Feke ilçesine bağlı Süphandere Mahallesinde yaklaşık 300 yıllık su değirmeni yıllara meydan okuyor Ata yadigarı değirmeni kuşaktan kuşağı işleten Ramazan Şengül, değirmenle yapılan unun daha kepekli ve lezzetli olduğunu söyledi Adana'nın Feke...

Bu değirmende 3 asırdır un öğütülüyor

Adana'nın Feke ilçesine bağlı Süphandere Mahallesinde yaklaşık 300 yıllık su değirmeni yıllara meydan okuyor

Ata yadigarı değirmeni kuşaktan kuşağı işleten Ramazan Şengül, değirmenle yapılan unun daha kepekli ve lezzetli olduğunu söyledi

ADANA - Adana'nın Feke ilçesine bağlı Süphandere Mahallesinde yaklaşık 3 asrı aşkındır un öğütülen su değirmeni yıllara meydan okuyor.

Feke'nin Süphandere Mahallesinde bulunan buğdayını değirmende un haline getirmek isteyen çiftçiye ve tarih turizmine de kapılarını açan 300 yıllık su değirmeni, görenleri kendine hayran bırakıyor.

Ata yadigarı değirmeni kuşaktan kuşağı işleten Ramazan Şengül, "27 yıl oldu bu değirmeni çalıştırıyorum. Bu değirmenin temeli Ermenilerden kalma dedeme amcalarıma şimdide bize geçti. Yaklaşık 300 yıldır daha da fazla olabilir. Bu bölgede çalışır birkaç tane daha var ama tam çalışmıyor. Eski usul değirmenle yapılan un daha kepekli lezzetli oluyor. Her yerden geliyorlar. Kozan, Adana, Feke talep çok oluyor. Bu değirmenin özelliği elde kesme taş. Irmağı bağlıyoruz ve suyu veriyoruz çarklara vuran su, un taşını döndürüyor. Bu da bir teknoloji. Teknolojinin yaptığı işi ben, benim yaptığımı teknoloji yapamaz. Mühendis gelse bilmez. Bu değirmenlerden eskiden Mehmetçiğin unu temin edilirmiş" diye konuştu.

Tarihi değirmen bölge çiftçisine hizmet verirken görüntüsü ile adeta geçmişe meydan okuyor.

Kaynak: İHA